Kantersieg zum Auftakt - Vitis geht in Heidenreichstein unter

Das Auftaktspiel zur neuen Saison zwischen dem FC Heidenreichstein und 1. SV Vitis wurde zur klaren Angelegenheit. Die Hausherren siegten in einer großteils einseitigen Partie mit 5:0. Das bisher letzte Duell lief jedoch spiegelverkehrt - im September 2019 siegte Vitis mit 5:1. Während Heidenreichstein in der kommenden Woche gegen Dobersberg erneut auf drei Punkte hoffen darf, ist für Vitis im Duell mit Windigsteig Wiedergutmachung angesagt.

Beide Teams waren von Beginn weg darum bemüht, das Spiel zu kontrollieren. Die Hausherren hatten damit jedoch mehr Erfolg und gewannen so nach und nach die Oberhand in der Partie. Mehrmals kombinierte man sich geschickt durch die Reihen der Gäste, konnte daraus jedoch kein Kapital schlagen. Man kam zwar zu einigen Gelegenheiten, scheiterte jedoch an der gegnerischen Defensive oder der eigenen Präzision im Abschluss. So sollte es bis zur 30. Minute dauern, eher die knapp 200 Zuseher im Waldstadion zu Heidenreichstein den ersten Treffer bejubeln konnten. Jiri Prichal setzt sich gekonnt auf rechts durch und setzt Oliver Flicker in Szene. Dieser umspielt zwei Verteidiger und trifft mit einem satten Schuss aus rund 20 Metern. Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Kabinen.

Flicker schnürt einen Doppelpack

Nach dem Wiederanpfiff zeigte sich Vitis deutlich verbessert und machte mehr Druck. So kam man auch zu einer guten Freistoßgelegenheit, bei der jedoch Heimgoalie Robin Pfeiffer zur Stelle war. Danach übernahm wieder die Bujdak-Elf das Kommando und versuchte, das Spiel nun zu entscheiden. Trotz einiger aussichtsreicher Möglichkeiten sollte es bis zur 73. Minute dauern, ehe man wieder anschreiben konnte: Radim Koutny wird gekonnt in Szene gesetzt und kann auf 2:0 für seine Farben erhöhen. Nun war das Spiel endgültig wieder in Händen der Hausherren. Diese legten auch rasch nach. In Minute 81 ist Oliver Flicker zum zweiten Mal an diesem Abend zur Stelle und trifft zum 3:0 für Heidenreichstein. Damit war das Spiel für Vitis endgültig gelaufen, was sich auch an der Körpersprache der Gäste zeigte.

Nach einer schönen Kombination zwischen Lukas und Oliver Flicker zieht Tomas Beranek alleine aufs Tor und erhöht auf 4:0. Wenig später schnürt Oliver Flicker mit seinem zweiten Tor an diesem Abend einen Doppelpack und setzt zugleich auch den Schlusspunkt. Am Ende steht ein verdienter Sieg für die Hausherren.

Stimme zum Spiel:

Otto Schindl (Sektionsl. Heidenreichstein): "Wir waren heute das bessere Team, speziell defensiv sind wir sehr gut gestanden. Vitis kam dann zwar nochmal kurz auf, wir haben das aber gut lösen können und freuen uns über die drei Punkte."

