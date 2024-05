Rassiges Kellerduell: USC Mank gewinnt bei SC St.Pölten Union Landhaus

Spielberichte

In einem ereignisreichen Match der 24. Runde in der 1. Klasse West-Mitte konnte sich der USC Mank mit einem 4:2-Erfolg gegen den SC St.Pölten Union Landhaus durchsetzen. In einer Partie, die besonders in der ersten Hälfte durch Intensität und Toren überzeugte, zeigte Mank die effizientere Chancenverwertung. Trotz eines ausgeglichenen Halbzeitstandes von 2:2 setzten sich die Gäste schließlich in der Schlussphase des Spiels ab und entschieden das Kellerduell verdient für sich!

Ein offener Schlagabtausch in der ersten Hälfte

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei Mank die erste Viertelstunde dominierte. Bereits in der 11. Minute erzielten die Gäste durch einen präzisen Freistoß das erste Tor des Spiels in Person von Stefan Schrittwieser. Der SC St.Pölten antwortete jedoch prompt und glich innerhalb von 60 Sekunden durch einen energischen Vorstoß in den Strafraum aus - Abd Almalik Al Abdallah traf zum 1:1.

Das Spielgeschehen pendelte sich im Anschluss etwas ein, bis es in der 30. Minute David Vogt zur Stelle war, der durch einen Abstauber das Heim-Team in Front brachte. Doch die Freude währte wieder nur kurz, da Mank prompt nach dem Anpfiff durch eine Heber aus der Distanz in Person von Samet Yikilmaz den Ausgleich zum 2:2 markierte, was auch der Halbzeitstand war.

Mank entscheidet das Spiel in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause setzte leichter Regen ein, der das Feld schwieriger zu bespielen machte. Beide Teams hatten Mühe, klare Chancen zu kreieren, wobei Mank ab der 60. Minute das Kommando übernahm. Ein folgenschwerer Fehler des St.Pöltner Torhüters in der 62. Minute führte zum 3:2 für die Gäste durch Moritz Pohl.

In der 77. Minute nutzte Samet Yikilmaz eine Chance und erhöhte auf 4:2, was letztlich die Vorentscheidung bedeutete. Ein verschossener Elfmeter der Manker in der 80. Minute hielt die Chancen eines St. Pöltner Comebacks zwar kurzfristig noch einmal am Leben, gefährlich werden konnten die Gastgeber jedoch nicht mehr, so resümiert man heute mit einem 4:2-Sieg für die Gäste.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Sebastian Haselmaier erstellt.

