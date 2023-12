Sportunion Allhartsberg: Wir wollen uns im gesicherten Mittelfeld platzieren!

Details Mittwoch, 06. Dezember 2023 18:46

Die Sportunion Allhartsberg liegt in der 1. Klasse West nach der Hinrunde mit 21 Punkten auf Rang sechs. Der Sportliche Leiter, Markus Hörndler, ist mit dem Abschneiden im Herbst sehr zufrieden, da sich einige junge Eigenbauspieler hervorgetan haben und sich auch schon ihren Platz im Team erkämpft haben. Diesen Weg will man beim Verein auf jeden Fall weitergehen und hofft so schnell wie möglich das Thema Klassenerhalt positiv abhaken zu können.

Wie zufrieden sind Sie mit den gezeigten Leistungen im Herbst?

Markus Hörndler (Sportlicher Leiter): „Wir sind eigentlich sehr zufrieden. Wir hatten zwar am Anfang der Saison einige Anlaufschwierigkeiten, haben uns aber im Laufe der Hinrunde immer mehr gesteigert. Mit den 21 Punkten sind wir ganz zufrieden, obwohl wir auch sehen, dass Potential nach oben vorhanden ist.“

Welche Ziele hat sich der Verein für den Rest der Saison gesteckt?

Markus Hörndler (Sportlicher Leiter): „Wir wollen den Weg mit den jungen Spielern weiter fortsetzen. Wir haben einen starken Nachwuchs und den wollen wir auch im Frühjahr weiter einbauen. In der Tabelle wollen wir uns im gesicherten Mittelfeld platzieren und so wenig wie möglich mit dem Abstieg zu tun haben.“

Gibt es den ein oder anderen Spieler, der sich im Herbst besonders hervorgetan hat?

Markus Hörndler (Sportlicher Leiter): „Ja, also es gibt da mehrere junge Spieler mit denen wir hochzufrieden sind. Das ist zum einen Dominik Geiger, der mit 17 Jahren in der Innenverteidigung schon neun Spiele absolviert hat. Mit ihm haben wir auch die Punkte geholt und das ist für einen Spieler in diesem Alter sicher nicht selbstverständlich in einer 1. Klasse. Dann auch ein Timo Hickersberger, ebenfalls erst 17 Jahre jung, der auch seine Tore gemacht hat und auch David Hornbachner (17) hat sich schon sehr gut ins Team eingebracht. Sowas ist für den Verein natürlich sehr wertvoll.“

"Großartige Veränderungen wird es nicht geben"

Sind dennoch irgendwelche Transfers geplant?

Markus Hörndler (Sportlicher Leiter): „Grundsätzlich wollen wir den Stamm der Mannschaft halten. Je nach dem was sich in der Transferzeit noch tut, kann es schon zu der einen oder anderen Verpflichtung kommen. Es ist auch so, dass unser Stürmer Daniel Zemla in die Jahre gekommen ist und einen Schritt zurück machen wird. Innenverteidiger Aytac Sahin werden wir wieder abgeben, obwohl er sich durchaus bewährt hat. Aber großartige Veränderungen wird es nicht geben.“

Wer von den Konkurrenten hat Sie in der Liga besonders beeindruckt?

Markus Hörndler (Sportlicher Leiter): „Für mich sind die Top 3 mit Winklarn, Gottsdorf und Hausmening sicher die stärksten Mannschaften der Liga. Die drei werden sich auch den Titel unter sich ausmachen.“

Was hat der Verein in der Winterpause geplant? Gibt es Hallenturniere und Trainingslager?

Markus Hörndler (Sportlicher Leiter): „Ja also wir spielen beim Schiedsrichterturnier und beim Hallenmasters in Amstetten mit. Mit den Laufeinheiten wird jetzt begonnen und wir trainieren auch in der Halle. Wir sind im Trainerteam auch sehr gut und breit aufgestellt und werden auch einen Teambuilding-Tag veranstalten. Der Zusammenhalt und die Stimmung im Verein sind auch sehr positiv. Es geht um das Vereinsleben und wir setzen da auch den Schwerpunkt auf Veranstaltungen und dergleichen. Die Vorbereitung im Freien werden wir schon Anfang Januar starten, da das ja die Basis ist für ein positives Abschneiden.“

Was trauen Sie Österreich bei der EURO 2024 in Deutschland zu?

Markus Hörndler (Sportlicher Leiter): „Ich bin mit der Entwicklung des Teams sehr zufrieden. Ich denke, dass eine starke Gruppe gar nicht schlecht für uns ist. Wenn man gut ins Turnier startet, dann kann schon eine Euphorie entfacht werden. Dann kann es wirklich positiv verlaufen. Aber bei so einem Turnier braucht man auch das Feeling und natürlich auch den guten Start.“

