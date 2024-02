FCU Winklarn will im Frühjahr vor dem Tor noch etwas kaltschnäuziger werden

1. Klasse West

Details Donnerstag, 15. Februar 2024 09:07

„Alles oder nichts“ – unter diesem Motto schien der FCU Winklarn ganz offensichtlich in der Herbstsaison der 1. Klasse West aufgetreten zu sein. Die Elf von Trainer Florian Zellhofer gab sich dabei nie mit einem Remis zufrieden, elf Siege stehen drei Niederlagen gegenüber. Insgesamt ist das eine Bilanz, die durchaus zur Tabellenführung taugt, so konnte man auch den Herbstmeistertitel einfahren. Der Vorsprung auf den Rivalen aus Gottsdorf ist jedoch so gut wie nicht vorhanden, man wird punktgleich in die Rückrunde starten, auch zwei, drei weitere Teams sind noch in Schlagdistanz. Ligaportal hat mit Winklarns Coach über den erfolgreichen Herbst, die Performance in der Vorbereitung sowie die Ziele für die in etwa einem Monat startende Frühjahrsmeisterschaft gesprochen.

Ligaportal: Herr Zellhofer, welches Fazit ziehen Sie hinsichtlich der abgelaufenen Herbstsaison, wie zufrieden sind Sie?

Florian Zellhofer: Der Herbst war natürlich sehr zufriedenstellen, wir haben nicht damit gerechnet, dass das gleich so gut klappen würde und wir ganz vorne stehen. Das Fazit ist also sehr positiv, wir sind als Mannschaft zusammengerückt, und jeder hat an einem Strang gezogen. Das erwarte und erhoffe ich mir natürlich auch für das Frühjahr.

Ligaportal: Wie ist bis dato die Vorbereitung verlaufen, sind Sie zufrieden?

Florian Zellhofer: Die Vorbereitung war bis jetzt ganz gut, die Möglichkeiten, die wir hatten, sind ugt, wir können jetzt schon auf den Rasen gehen. Die Bedingungen sind noch nicht perfekt, aber für die Zeit eben schon ganz gut. Ich bin bis jetzt sehr zufrieden, alle ziehen mit, wir sind sehr viele Leute im Training.

Ligaportal: Jetzt kommt natürlich die fast schon unausweichliche Frage: Welche Ziele hat man sich für das Frühjahr gesteckt?

Florian Zellhofer: Unser Ziel ist es, von Spiel zu Spiel zu schauen, natürlich Gas zu geben, und dann sieht man am Ende, was herauskommt. Wir wollen einfach Woche für Woche unser Spiel durchziehen und Freude am Fußball haben. Am wichtigsten finde ich trotzdem immer, dass die Mannschaft eine klare Linie hat und einfach jeder etwas für den anderen macht. Dann werden wir von Spiel zu Spiel schauen, am Ende sieht dann eh jeder, was rauskommt.

Ligaportal: Jetzt war die Hinrunde natürlich eine sehr erfolgreiche. Gibt es dennoch Punkte, wo man sich verbessern möchte?

Florian Zellhofer: Wir wollen in gewissen Situationen unser Spiel noch besser durchziehen, auch mehr Ruhe bewahren, attraktiven Fußball zeigen und unsere Torchancen besser ausnutzen. Wir hatten viele Tormöglichkeiten, die wir nicht genutzt haben, hier wollen wir noch ein bisschen kaltschnäuziger vor dem Tor werden.