Fünf Tage Bandenzauber - SG Waidhofen blickt auf Turnier 2019 zurück

Details Freitag, 10. Januar 2020 13:36

Mitte Dezember berichtete Ligaportal.at über die zufriedenstellende Hinrunde der SG Waidhofen/Ybbs und den zweiten Platz in der 1. Klasse West. Der sportliche Leiter Matthias Pialek sah im Gespräch bei der Chancenverwertung Steigerungspotential und gab die Verpflichtung eines neuen Stürmers bekannt. Die Mannschaft will in der Rückrunde weiter vorne mitspielen, der Verein veranstaltete vor und nach Weihnachten wieder sein traditionelles SG Hallenturnier. In den verschiedensten Altersklassen wurden an fünf Tagen elf Turniere ausgetragen, für den Heimverein verlief der Bandenzauber wieder sehr erfolgreich. Die Kampfmannschaft konnte den Titel bei den 9. Ybbstaler Hallenmasters mit einem Erfolg im Elfmeterschießen gegen die AFW U17 verteidigen, vier Turniersiege, vier zweite Plätze und zwei dritte Plätze wurden geholt.

Beeindruckende Turnierzahlen

Das SG Hallenturnier 2019 kann erneut mit beeindruckenden Zahlen aufwarten, in einer Presseaussendung des Vereins lässt man den erfolgreichen Hallenkick noch einmal Revue passieren und Turnierveranstalter und Nachwuchschef Robert Grurl zu Wort kommen.

Die Sirene heult, die Faust geballt, der Siegesschrei auf den Lippen, die Augen glänzen vor Freude!

"Das sind die Momente, in denen man für die unzähligen Stunden Arbeit entschädigt wird“ wird Nachwuchsleiter und Turnierorganisator Robert Grurl in der Mitteilung zitiert und blickt auf fünf Tage Bandenzauber in der Waidhofner Sporthalle zurück. "Ich bin stolz auf die SG Familie und alle Helfer, ohne euch wäre dieses Turnier nicht möglich. Wir veranstalten eines der größten Nachwuchsturniere in Niederösterreich, da benötigt man jede helfende Hand. Natürlich gilt es auch Danke an die zahlreichen Sponsoren zu sagen“, so Grurl.

Daten und Zahlen rund um das SG Hallenturnier:

5 Tage Bandenzauber

11 Turniere in verschiedenen Altersklassen

55 Pokale wurden übergeben

64 Stunden Spielzeit

93 Teams angefeuert

216 Spiele absolviert

825 Spieler eingesetzt

1073 Tore bejubelt

Fotos: Verein SG Waidhofen/Ybbs

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten