ASK Hausmening dreht das Spiel gegen FCU Winklarn mit fulminanter zweiter Halbzeit

Details Sonntag, 12. Mai 2024 02:26

In einem spannenden Fußballmatch der 1. Klasse West schaffte es der ASK Hausmening, einen frühen Rückstand gegen den FCU Winklarn umzudrehen und letztendlich mit einem 3:1-Sieg das Spielfeld zu verlassen. Die Zuschauer erlebten ein Spiel voller Wendungen, das besonders in der zweiten Hälfte an Fahrt aufnahm.

Früher Führungstreffer und prompte Antwort

Der FCU Winklarn erwischte einen Traumstart in die Partie, als Elias Kriegl bereits in der 5. Minute das erste Tor erzielte und damit die Heimmannschaft in Führung brachte. Der frühe Treffer gab dem Spiel eine dynamische Note und setzte die Gäste aus Hausmening unter Druck. Doch der ASK Hausmening zeigte Resilienz und ließ sich nicht lange bitten. Nur fünf Minuten später, in der 10. Minute, gelang Elias Dorninger der Ausgleich. Dieses Tor war das Ergebnis einer gut koordinierten Aktion und brachte die Gäste zurück ins Spiel, was die erste Halbzeit mit einem 1:1 abschloss.

Hausmening dominiert die zweite Hälfte

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der ASK Hausmening deutlich entschlossener und übernahm zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Die Wende kam in der 61. Minute, als Soma Lörinczy zum ersten Mal an diesem Tag für die Gäste traf und seine Mannschaft mit 2:1 in Führung brachte. Der Treffer von Lörinczy erwies sich als wichtiger moralischer Schub für das Team aus Hausmening, das nun mehr Spielanteile und bessere Chancen verzeichnen konnte.

Die Entscheidung fiel schließlich in den letzten Minuten des Spiels. In der 85. Minute bewies Soma Lörinczy erneut seine Klasse, indem er den Ball zum zweiten Mal im Netz des Gegners versenkte und damit das Spiel praktisch entschied. Mit diesem Treffer zum 3:1 setzte Lörinczy nicht nur ein persönliches Highlight, sondern sorgte auch dafür, dass die Gäste mit einem beruhigenden Vorsprung die letzten Minuten des Spiels kontrollieren konnten.

Der FCU Winklarn konnte trotz einiger Bemühungen in der Schlussphase nicht mehr entscheidend zurückkommen. Die Gäste aus Hausmening spielten die Zeit clever herunter und sicherten sich so drei wichtige Punkte in der Meisterschaft. Mit einem Endstand von 3:1 bestätigte der ASK Hausmening seine Formstärke und nahm aus Winklarn wichtige Punkte mit auf die Heimreise.

Das Spiel endete mit einem verdienten Sieg für den ASK Hausmening, der nach einem frühen Rückstand eine beeindruckende Leistung zeigte und die Partie erfolgreich drehte. Der FCU Winklarn muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren, um in den kommenden Spielen wieder punkten zu können.

1. Klasse West: Winklarn : Hausmening - 1:3 (1:1)

89 Soma Lörinczy 1:3

64 Soma Lörinczy 1:2

10 Elias Dorninger 1:1

5 Elias Kriegl 1:0

