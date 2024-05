6 Mayrhofer-Tore! Union Haag fegt Schlusslicht vom Platz

Spielberichte

Details Donnerstag, 09. Mai 2024 18:34

In der 25. Runde der 1. Klasse West zeigte die Union Haag im Heimspiel gegen den SV Pöchlarn-Golling eine überragende Leistung und schickte das Schlusslicht mit einer 9:0-Packung auf den Heimweg. Während Robin Mayrhofer beim zwölften Haager Saisonsieg nicht weniger als sechs Mal ins Schwarze traf, wartet der Nachzügler 2024 noch immer auf einen "Dreier" und musste im neunten Rückrundenspiel die achte Niederlage einstecken.

Mayrhofer mit lupenreinem Hattrick

Das Spiel begann in der Varta Arena mit hohem Tempo, wobei die Union sofort die Initiative ergriff. Bereits in der vierten Minute erzielte Peter Schöllhammer das erste Tor und setzte damit den Ton für den Rest des Spiels. Es folgten weitere präzise Angriffe der Haager, und in der 14. Minute konnte Robin Mayrhofer nach einem Eckball per Kopf das 2:0 markieren. Die Heimmannschaft baute ihren Vorsprung weiter aus, als Mayrhofer in der 20. Minute erneut traf, dieses Mal nach einem starken Solo. Der Angriffsdruck blieb konstant hoch und in der 36. Minute, nutzte abermals Mayrhofer einen klugen Pass, um seinen Hattrick perfekt zu machen und das 4:0 zu erzielen.

Hausherren legen fünf Tore nach

Nach der Pause ließ Haag nicht nach und knüpfte direkt an die Leistung der ersten Hälfte an. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit erzielte Mayrhofer seinen vierten Treffer an diesem Tag und erhöhte auf 5:0. Die Haager demonstrierten eine beeindruckende Kombination aus technischer Finesse und strategischer Überlegenheit. In der 58. Minute glänzte Mayrhofer mit einer präzisen Flanke auch als Vorbereiter - Peter Ploberger war zur Stelle und machte das halbe Dutzend voll. Der Torreigen ging weiter, als erneut Mayrhofer in der 66. Minute mit einem spektakulären Solo einmal mehr erfolgreich war und das 7:0 markierte. Das 8:0 folgte in der 75. Minute, nachdem Mayrhofer Gästegoalie Christopher Dollfuß überlupfte und sich zum sechsten Mal als Torschütze feiern lassen durfte. Den Schlusspunkt setzte Schöllhammer, die in der 90. Minute einen Freistoß versenkte und den 9:0-Endstand besiegelte.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter fabian löschl erstellt.

