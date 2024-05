Punkteteilung nach intensivem Kampf: SCU St. Georgen/Y und SG Ardagger/Viehdorf II trennen sich 1:1

Spielberichte

In einem hart umkämpften Spiel der 25. Runde in der 1. Klasse West trennten sich der SCU St. Georgen/Y und die SG Ardagger/Viehdorf II mit einem 1:1-Unentschieden. In einer Partie, die durch eine Mischung aus spannenden Momenten und Phasen ohne nennenswerte Torchancen gekennzeichnet war, sorgten Martin Privrel und Thomas Klaus mit ihren Toren für die Punkteteilung.

Frühe Führung und rascher Ausgleich

Erste gefährliche Aktion im Spiel (15.) - Eine Flanke von Hehenberger verköpft Kiehberger vom 5er Karl WIMMER, Ticker-Reporter

Die Gäste von SG Ardagger/Viehdorf II starteten energisch in die Partie und konnten bereits in der 28. Minute durch Thomas Klaus in Führung gehen. Ein scharf getretener Freistoß von der Outlinie fand den Kopf von Klaus, der gekonnt zum 0:1 einnickte. Dieser frühe Treffer schien die Heimmannschaft, die St. Georgener, kurzzeitig zu lähmen, doch sie fanden schnell zurück ins Spiel.

Nur wenige Minuten später, in der 33. Minute, erhielt SCU St. Georgen/Y einen Elfmeter, nachdem ein Foul an Heigl im Strafraum geahndet wurde. Martin Privrel trat zum Elfmeter an und verwandelte sicher, indem er den gegnerischen Torhüter verlud und zum 1:1-Ausgleich traf. Das Tor brachte neuen Schwung in die Reihen der St. Georgener, die fortan das Spielgeschehen zunehmend dominierten.

Kampf um jeden Ball bis zum Schlusspfiff

Die zweite Hälfte des Spiels gestaltete sich als eine offene Auseinandersetzung mit Chancen auf beiden Seiten, obwohl die klaren Torchancen Mangelware blieben. Beide Mannschaften kämpften leidenschaftlich um jeden Ball, was die Intensität des Spiels unterstrich, jedoch ohne dass es zu weiteren Toren kam.

Jetzt versucht es Ardagger nochmal mit vereinten Kräften. Karl WIMMER, Ticker-Reporter

In der 89. Minute hatte die SG Ardagger/Viehdorf II eine große Möglichkeit, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden. Ein Abpraller im Strafraum der St. Georgener konnte jedoch im letzten Moment geklärt werden, was das Publikum aufatmen ließ. Trotz einiger weiterer Angriffe beider Teams blieb es beim 1:1, und der Unparteiische pfiff das Spiel nach fünf Minuten Nachspielzeit ab.

Insgesamt zeigten beide Teams engagierte Leistungen, wenngleich die Offensivaktionen oft nicht den gewünschten Erfolg brachten. Das Unentschieden erscheint so als gerechtes Ergebnis für eine Begegnung, in der sich keiner der Kontrahenten einen entscheidenden Vorteil erspielen konnte. Beide Mannschaften werden aus diesem Spiel wichtige Erkenntnisse mitnehmen und sich auf ihre nächsten Begegnungen vorbereiten.

1. Klasse West: St. Georgen/Y. : Ardagger/Viehdorf II - 1:1 (1:1)

34 Martin Privrel 1:1

28 Thomas Klaus 0:1

