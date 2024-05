FCU Neustadtl feiert klaren Sieg über ASK Hausmening

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 02:16

In einer dominanten Vorstellung hat der FCU Neustadtl einen beeindruckenden 4:0-Auswärtssieg gegen ASK Hausmening errungen. Im Rahmen der 26. Runde in der 1. Klasse West setzte sich Neustadtl von Beginn an durch und ließ dem Heimteam über die gesamte Spielzeit kaum eine Chance. Die Tore von Attila Benjamin Varga, Emrah Yaman und Florian Deinhofer zeichneten den Weg zum klaren Sieg vor.

Explosiver Start und frühe Führung für Neustadtl

Das Spiel begann dynamisch mit dem Anpfiff, und es dauerte nicht lange, bis FCU Neustadtl die Führung übernahm. Bereits in der 5. Minute brachte Attila Benjamin Varga die Gäste mit einem gekonnten Schuss ins Netz zum 1:0. Dieses frühe Tor setzte den Ton für den Rest des Spiels, wobei Neustadtl die Kontrolle behielt und Hausmening unter Druck setzte. Der ASK Hausmening fand kaum in den Rhythmus und wurde immer wieder in die Defensive gedrängt. Die Überlegenheit der Gäste wurde in der 34. Minute weiter gefestigt, als Emrah Yaman nach einer präzisen Kombination das 2:0 erzielte, was die Stimmung der Heimmannschaft weiter dämpfte.

Deinhofer und Varga sorgen für die Entscheidung

Kurz vor der Halbzeitpause setzte FCU Neustadtl ein weiteres Ausrufezeichen. In der 45. Minute traf Florian Deinhofer zum 3:0, was den Gästen einen komfortablen Vorsprung für die zweite Halbzeit verschaffte. Trotz mehrerer Wechsel auf Seiten von ASK Hausmening zu Beginn der zweiten Halbzeit, bei denen Martin Hofmacher, Johannes Dorninger, Timo Wilfort und Lukas Hörlendsberger das Feld verließen, konnte die Heimmannschaft das Blatt nicht wenden. Ihre Versuche, ins Spiel zu finden, blieben erfolglos gegen ein gut organisiertes Neustadtl.

In der Schlussphase des Spiels sorgte Attila Benjamin Varga mit seinem zweiten Tor des Abends für den Endstand. In der 84. Minute traf er zum 4:0, was den überzeugenden Sieg der Gäste besiegelte. Dieses Tor unterstrich Vargas Effektivität und die Durchschlagskraft des FCU Neustadtl an diesem Tag. Die letzten Minuten verstrichen ohne größere Vorkommnisse, und mit dem Schlusspfiff bestätigte der 4:0-Endstand die Dominanz von Neustadtl in diesem Match.

Der klare Sieg gegen ASK Hausmening unterstreicht die Ambitionen von FCU Neustadtl, in der Liga eine bleibende Rolle einzunehmen, während ASK Hausmening nach diesem Rückschlag auf Wiedergutmachung in den kommenden Spielen hoffen muss.

1. Klasse West: Hausmening : Neustadtl - 0:4 (0:3)

84 Attila Benjamin Varga 0:4

48 Florian Deinhofer 0:3

34 Emrah Yaman 0:2

5 Attila Benjamin Varga 0:1

