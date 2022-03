ASK Eichkogel lebt von Leidenschaft und Freude

Details Freitag, 11. März 2022 09:46

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Patrik Michel, Trainer des ASK Eichkogel, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der 2. Klasse Ost/Mitte nach neun Siegen, einem Remis und fünf Niederlagen mit 28 Punkten auf Rang drei. Die Vorfreude auf die Frühjahrssaison ist bei Eichkogel-Coach Michel jedenfalls riesengroß: "Es ist ein großes Miteinander und es herrscht ein großes Commitment innerhalb des Vereins. Jeder Beteiligte vom Vorstand bis zum Spieler und sonstigen ehrenamtlichen Helfern ist mit vollstem Engagement sowie viel Leidenschaft und Freude dabei."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Patrick Michel: "Grundsätzlich sehr zufrieden, vor allem mit Platz drei. Unser Anspruch und Ziel ist es auch oben dabei zu sein. Wir waren in einigen Phasen allerdings auch nicht zufrieden, weil uns die Konstanz gefehlt hat. Wir haben daher in einigen Spielen nicht die 100prozentige Leistung erbracht und auch teils unnötig Punkte liegen lassen. Da wollen wir uns noch verbessern."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Michel: "Sehr gut. Es ist ein großes Miteinander und es herrscht ein großes Commitment innerhalb des Vereins. Jeder Beteiligte vom Vorstand bis zum Spieler und sonstigen ehrenamtlichen Helfern ist mit vollstem Engagement sowie viel Leidenschaft und Freude dabei."

"Haben uns insgesamt verstärkt"

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Michel: "Wir haben mit Matteo Wiederkom und Martin Koller zwei Zugänge, sowie mit Max Heuritsch, Christoph Veigl und Martin Scutelnicu drei Abgänge. Zudem haben wir zwei interne Rückkehrer: Moritz Huber nach langer Verletzung sowie Kevin Seidl, der wieder in den Kampfmannschaftskader rauf gezogen wurde. Somit haben wir uns insgesamt verstärkt. Leider haben wir jedoch zwei neue Langzeitverletzte hinzubekommen, die derzeit nicht zur Verfügung stehen."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Michel: "Wie bereits zuvor beschrieben, Moritz Huber mit einer Kreuzband-Verletzung. Er hat im Herbst schon teils mit Training begonnen und ist seit dem Vorbereitungsstart wieder 100 Prozent Match fit. Sonst gab es keine gröberen Ausfälle oder dergleichen. Leider fehlen uns nun aber Serkan Zilci mit Knöchelproblemen und Hakan Coban mit einem Bandscheibenvorfall auf unbestimmte Zeit."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Michel: "Ziel ist es weiter oben zu bleiben und möglichst viele der Anwärter für oben zu ärgern. Im Optimalfall mit Rangverbesserung."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Michel: "Ich sehe keinen Grund für Abbruch oder dergleichen."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Michel: "Velm ist natürlich Top-Favorit. Sie haben einen großen Vorsprung und waren auch von den Leistungen her wohl das konstanteste Team. Wenn sie dies beibehalten, werden es die Verfolger schwer haben."