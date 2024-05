Brunn/Gebirge II siegt knapp beim SC Siebenhirten/Wien

Spielberichte

Details Montag, 20. Mai 2024 15:01

Im Rahmen der 26. Runde der 2. Klasse Ost-Mitte lieferten sich der SC Siebenhirten/Wien und der SC Brunn/Geb. II ein intensives Duell, das bis zur letzten Minute spannend blieb. Im Aufeinandertreffen zweier Nachbarn aus der oberen Hälfte der Tabelle setzten sich die Gäste mit 2:1 knapp durch und durften nach dem vierten Auswärtssieg die Heimreise mit drei Punkten im Gepäck antreten.

Gäste stellen mit Doppelschlag Weichen auf Sieg

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei beide Teams entschlossen wirkten, die Führung zu übernehmen. Die Anfangsminuten gehörten den Heimischen, die mit schwarzen Trikots und goldenen Balken das Spielfeld dominierten. Trotz anfänglicher Bemühungen gelang es den Gastgebern jedoch nicht, die Abwehr der Brunner, die in hellblauen Trikots antraten, zu durchbrechen. Die erste große Chance des Spiels nutzte Simon Schmied in der 31. Minute. Nachdem ein abprallender Ball im Strafraum landete, zögerte Schmied nicht lange und traf flach ins linke Eck, was den SC Brunn mit 1:0 in Führung brachte.

Die Antwort von Siebenhirten ließ nicht lange auf sich warten, doch ein scheinbarer Ausgleichstreffer durch Sebastian Kinzl wurde wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Nur fünf Minuten später verdoppelte Nayden Tchakarov für die Gäste die Führung. Ein Fehler von Goalie Mathias Bauer, der einen Flachschuss nur abklatschen lassen konnte, wurde von Tchakarov eiskalt zum 0:2 genutzt.

Siebenhirtener Anschlusstreffer fällt zu spät

Nach der Pause zeigte Siebenhirten eine starke Reaktion. Die Hausherren drängten auf den Anschlusstreffer und kreierten mehrere gute Chancen, scheiterten jedoch entweder an Torhüter Max Heuritsch oder an der eigenen Präzision. Erst in der 90. Minute gelang Clemens Sujer nach einem weiten Pass aus dem Mittelfeld der Anschlusstreffer zum 1:2. Allein vor Keeper Heuritsch behielt Sujer die Nerven und schob den Ball ins rechte Eck.

In der Nachspielzeit kam es noch zu hitzigen Szenen, als ein Siebenhirtener im Gäste-Strafraum zu Fall kam und die Zuschauer lautstark einen Elfmeter forderten, doch Schiedsrichter Cindi erkannte bei dieser Aktion keine Regelwidrigkeit und ließ das Spiel weiterlaufen. Trotz aller Bemühungen der Gastgeber blieb es beim 1:2.

2. Klasse Ost-Mitte: Siebenhirten/Wien : Brunn/Geb. II - 1:2 (0:2)

90 Clemens Sujer 1:2

36 Nayden Tchakarov 0:2

31 Simon Schmied 0:1

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Mad Man erstellt.

