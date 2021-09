Zillingdorf gewinnt in Berndorf zweistellig

Details Montag, 20. September 2021 03:49

2. Klasse Steinfeld: Einen berauschenden 10:2-Sieg fuhr Zillingdorf gegen die Reserve von SC Berndorf ein. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der SV Zillingdorf wurde der Favoritenrolle gerecht.

Der SV Zillingdorf ging in der zweiten Minute durch Simon Schröckenstein in Front. Berndorfs Beniamin-Alex Iancu traf in Minute elf zum Ausgleich. Vor 70 Zuschauern markierte Serkan Silan das 2:1 für Zillingdorf (21.). Die passende Antwort hatte Muradif Milkunic parat, als er in der 23. Minute vom Elferpunkt zum 2:2-Ausgleich traf. SC Berndorf II musste den Treffer zum 3:2 durch Hüseyin Aydin hinnehmen (35.). Jan Bailer schoss die Kugel zum 4:2 für den SV Zillingdorf über die Linie (39.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Fünfacher Schröckenstein nicht zu stoppen

Stefan Ruffini baute den Vorsprung von Zillingdorf in der 64. Minute aus. Zillingdorfs Schröckenstein gelang in der 66. Spielminute der achten Tagestreffer. Schröckenstein traf danach noch dreimal und erhöhte den Vorsprung auf 9:2. Silan gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den SV Zillingdorf (90.). Das einseitige Toreschießen endete schließlich mit dem Schlusspfiff des Unparteiischen. Zillingdorf ließ dabei keine Gelegenheit aus, Berndorf II vorzuführen, und nahm einen zweistelligen Sieg mit nach Hause.

Wann findet die Heimmannschaft die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen den SV Zillingdorf setzte es eine neuerliche Pleite, womit SC Berndorf II im Klassement weiter abrutschte. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von Berndorf II im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 32 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 2. Klasse Steinfeld.

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Zillingdorf liegt nun auf Platz zehn. Die Angriffsreihe des SV Zillingdorf lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 16 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Zwei Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des SV Zillingdorf. Zillingdorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

Nach der klaren Niederlage gegen den SV Zillingdorf ist Berndorf II weiter das defensivschwächste Team der 2. Klasse Steinfeld.

2. Klasse Steinfeld: SC Berndorf II – SV Zillingdorf, 2:10 (2:4)

2 Simon Schroeckenstein 0:1

11 Beniamin- Alex Iancu 1:1

21 Serkan Silan 1:2

23 Muradif Milkunic 2:2

35 Hueseyin Aydin 2:3

39 Jan Bailer 2:4

64 Stefan Ruffini 2:5

66 Simon Schroeckenstein 2:6

72 Simon Schroeckenstein 2:7

80 Simon Schroeckenstein 2:8

81 Simon Schroeckenstein 2:9

90 Serkan Silan 2:10

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!