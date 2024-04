Ortmann feiert sensationellen Derbysieg zum Neustart!

Spielberichte

Details Sonntag, 28. April 2024 11:25

Samstag Abend empfing der SC Fortuna Wr. Neustadt die SG Ortmann/Oed-Waldegg zum großen Nachbarschaftsduell. Dieses emotionale Aufeinandertreffen war die ganze Woche über das Hauptthema in der Region. Von der Papierform her gingen die Heimischen als klarer Favorit in die Partie. Am vergangenen Spieltag hatte man Titelanwärter Schrems sogar in der Ferne geschlagen. Das Auswärtsteam andererseits hatte bislang im Frühjahr komplett ausgelassen. Kein einziger Sieg soweit spricht Bände. Voll motiviert ging es daher in das Match. Und setzte sich am Ende tatsächlich durch.

Überraschende Führung

In etwa 1.650 Zuschauer beschlossen, den Schlager live vor Ort in der Ergo Arena zu verfolgen. Eine beeindruckende Kulisse! Und absolut nicht alltäglich in der Liga. Die ortsansässigen Anhänger fanden sich positiv gestimmt im Stadion ein. Insgesamt war in den letzten Wochen schon erkennbar, dass der ehemalige Bundesligist unter Neo-Trainer Christoph Stifter eine tolle Zukunft vor sich hat. Ganz anders ist die Situation beim Gegner vor der Partie zu bewerten gewesen. Aufgrund der Negativserie hatte man sich unter der Woche von Coach Maximilian Fross nach gerade mal vier Monaten getrennt. Der sportliche Leiter und Obmann Stefan Hausmann übernahm nun auch diese Rolle. Vielleicht war genau dieser Impuls die Möglichkeit für das Team, die Enttäuschungen hinter sich zu lassen und mit dem anstehenden Highlight für einen Neubeginn zu sorgen. Man startete gut eingestellt in das heiße Duell. Der Gegner agierte zwar aktiver, die großen Gelegenheiten konnte er sich aber nicht erarbeiten. Dafür stand die Abwehr zu stabil. Und mit jeder Minute ohne Gegentor stieg das Selbstvertrauen und man traute sich auch selbst mehr zu. Vor allem Justin Strodl glänzte an diesem Abend. Nach einem Fehler im Spielaufbau der Neustädter schnappte er sich in der 24. Minute den Ball und versenkte ihn gekonnt mit einem gelungenen Schuss. In weiterer Folge fielen vor dem Seitenwechsel dann keine Treffer mehr. Mit dem Stand von 0:1 ging es in die Pause.

Führung wird ausgebaut

Auch nach Wiederanpfiff waren die Hausherren von Beginn weg das dominantere Team. Aber sie schafften es nicht, den Ballbesitz auch in Tore umzumünzen. Daher passierte das, was üblicherweise beim Kicken passiert, wenn man nicht trifft. Man wird bestraft. Die Gäste zeigten, wie man einen Angriff erfolgreich zu Ende spielt. Jacob Paul traf von der Strafraumgrenze. Eine Viertelstunde war in der zweiten Hälfte zu diesem Zeitpunkt gespielt. Der Jubel kannte keine Grenzen unter den Auswärtsfans auf der Tribüne. Ihre Jungs verfügten heute über eine Effizienz, wie man sie sich nur wünschen kann. Sollte das schon die Vorentscheidung sein? Mitnichten. Die Heimischen wollten sich nicht geschlagen geben. Fatlum Kreka, der soeben erst das Feld betreten hatte, traf und verkürzte in der 72. Minute. Die Spannung war zurück. Und die Zuschauer konnten sich auf eine nervenaufreibende Schlussphase freuen. Die Neustädter probierten, riskierten mehr und warfen am Ende auch mehr oder weniger alles nach vor. Dadurch eröffneten sich für den Außenseiter natürlich Kontermöglichkeiten. Eine davon nutze dann erneut Justin Strodl in der Nachspielzeit. Nun war der Käse endgültig gegessen. Der Sensationssieg stand fest. Die SG Ortmann/Oed-Waldegg lieferte ein weiteres Mal den Beweis, dass ein Derby eigene Gesetze hat und entschädigte mit diesem Erfolg ihre Fans für die sieglosen Partien in den letzten Wochen.

Stimme zum Spiel

Stefan Hausmann (Trainer SG Ortmann/Oed-Waldegg):

„Herausragend! Ich habe keine Stimme heute! Wir waren einfach gieriger! Das hat man von Beginn weg gesehen. Wir sind hinten sicher gestanden. Neustadt ist angelaufen. Aber wir haben in der gefährlichen Zone nichts zugelassen. Vorne wurden die Chancen eiskalt verwertet! Tolle Sache für die Burschen und generell den gesamten Verein!“

Der Beste: Justin Strodl (Mittelfeld SG Ortmann/Oed-Waldegg)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.