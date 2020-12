2. Klasse Traisental: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Montag, 21. Dezember 2020 11:14

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Philipp Hechl (TSU Hafnerbach)

Endergebnis:



1. Philipp Hechl (TSU Hafnerbach / 3165 Stimmen)

2. Gerhard Billek (USV Eichgraben / 2242 Stimmen)

3. Esmatullah Rezai (FC Purkersdorf / 2038 Stimmen)

4. Daniel Gschwandtner (SC Harland / 249 Stimmen)

5. Lukas Leitl (FC Purkersdorf / 194 Stimmen)

6. Fabian Schüftner (FC Purkersdorf / 162 Stimmen)

7. Stephan Weidinger (1. SV Maria Anzbach / 85 Stimmen)

8. Christopher Lang (1. SV Maria Anzbach / 35 Stimmen)

9. Thomas Prager (FC Purkersdorf / 19 Stimmen)

10. Jozef Tirer (TSU Hafnerbach / 18 Stimmen)