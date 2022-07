2. Klasse Triestingtal: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Sonntag, 24. Juli 2022 11:12

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Manuel Braun (BSV Enzesfeld/H.)

Endergebnis:



1. Manuel Braun (BSV Enzesfeld/H. / 4067 Stimmen)

2. Kevin Leitgeber (ASK Blumau / 2669 Stimmen)

3. Christian Scheiblauer (SC Schönau / 2382 Stimmen)

4. Lukas Gamper (SC Schönau / 1225 Stimmen)

5. Emrah Bozkurt (ASC Leobersdorf / 822 Stimmen)

6. Andreas Schrot (SC Pottenstein / 694 Stimmen)

7. Aykut Aktas (SC Günselsdorf / 653 Stimmen)

8. Lukas Manhart (ATSV Teesdorf / 624 Stimmen)

9. Mathias Haderer (BSV Enzesfeld/H. / 552 Stimmen)

10. Ozan Aydin (SC Berndorf / 188 Stimmen)