Blumau verlangt Pfaffstätten alles ab

2. Klasse Triestingtal: Im Spiel von Pfaffstätten gegen Blumau gab es vor rund 100 begeisterten Zuschauern Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des SC Pfaffstätten. Die Überraschung blieb aus, sodass der ASK Blumau eine Niederlage kassierte.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Pfaffstätten bereits in Front. Alexander Friedl markierte in der zweiten Minute die Führung. Gurur Veltan schoss für Blumau in der 33. Minute das erste Tor und glich damit zum 1:1 aus. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Marvin Schlehr für die Gäste zur 2:1-Führung (42.). Der ASK Blumau nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Anselm Jorda witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:2 für den SC Pfaffstätten ein (67.). Blumaus Gurur Veltan wurde wegen einer Beleidigung nach 70 Minuten mit Rot vom Platz gestellt. Dass die Heimmannschaft in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Alen Dragomirovic, der in der 79. Minute zur Stelle war. Am Schluss gewann Pfaffstätten gegen Blumau.

Pfaffstätten rückt auf Platz fünf vor

Der SC Pfaffstätten schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 20 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz fünf. Sechs Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat Pfaffstätten derzeit auf dem Konto. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird der SC Pfaffstätten die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Der ASK Blumau bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Blumau musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der ASK Blumau insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Blumau bleibt das Pech treu, was die sechste Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

Pfaffstätten verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und empfängt das nächste Mal am 26.03.2023 den ATSV Teesdorf. In 21 Wochen trifft der ASK Blumau auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 02.04.2023 bei Teesdorf antritt.

2. Klasse Triestingtal: SC Pfaffstätten – ASK Blumau, 3:2 (1:2)

79 Alen Dragomirovic 3:2

67 Anselm Jorda 2:2

42 Marvin Schlehr 1:2

33 Gurur Veltan 1:1

2 Alexander Friedl 1:0