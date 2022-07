2. Klasse Wachau/Donau: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Sonntag, 24. Juli 2022 12:52

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Luca Söllner (SV Spitz)

Endergebnis:



1. Luca Söllner (SV Spitz / 6694 Stimmen)

2. Martin Haas (SC Arnsdorf / 5188 Stimmen)

3. Dominik Rester (SV Spitz / 1175 Stimmen)

4. Armin Bruckner (SV Spitz / 735 Stimmen)

5. Andreas Donabaum (SV Spitz / 568 Stimmen)

6. Christian Kral (SV Paudorf / 518 Stimmen)

7. Mathias Leberzipf (SV Spitz / 480 Stimmen)

8. Daniel Teichtmeister (SV Lichtenau / 450 Stimmen)

9. Marco Flicker (FC Union Stein / 406 Stimmen)

10. Peter Donabaum (SV Spitz / 207 Stimmen)