2. Klasse Waldviertel Zentral: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Sonntag, 24. Juli 2022 12:59

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Marcel Buljovcic (USV Weitersfeld )

Endergebnis:



1. Marcel Buljovcic (USV Weitersfeld / 5397 Stimmen)

2. Georg Knobl (SV Union Japons / 2334 Stimmen)

3. Lukas Gaisfuss (USV Brunn/Wild / 1874 Stimmen)

4. Jürgen Zechmeister (SVU Langau / 1137 Stimmen)

5. Christian Reiss (USC Mallersbach / 294 Stimmen)

6. Stefan Gatter (USV Geras / 161 Stimmen)

7. Michael Buljovcic (USV Weitersfeld / 77 Stimmen)

8. Gerald Gruber (USV Weitersfeld / 70 Stimmen)

8. Patrick Knoll (USV Weitersfeld / 70 Stimmen)

9. Philipp Parth (USC Mallersbach / 63 Stimmen)