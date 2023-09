Sulz untermauert gegen Schrattenberg/H. Heimstärke

Details Samstag, 02. September 2023 00:01

2. Klasse Weinviertel: Etwas mehr als 50 Zuschauer kamen am Freitagabend nach Sulz. Mit 0:4 verlor Schrattenberg/Herrnbaumgarten am vergangenen Freitag deutlich gegen Sulz. Der USV Sulz erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Die Heimelf begann stark. Mefail Bedzeti versenkte die Kugel früh zum 1:0 (4.). Sulz baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Marcel Koller beförderte den Ball in der 22. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung des Gastgebers auf 2:0. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Bedzeti in der 26. Minute. Die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung des USV Sulz.

Bedzeti-Doppelpack

Juraj Kovalovsky legte in der 66. Minute zum 4:0 für Sulz nach. Letztlich kam der USV Sulz gegen Schrattenberg/Herrnbaumgarten zu einem verdienten 4:0-Sieg.

Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Sulz ist die funktionierende Defensive, die erst drei Gegentreffer hinnehmen musste. Sulz setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon vier Siege auf dem Konto.

Mit zwei Siegen weist die Bilanz der SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder.

Durch die drei Punkte gegen den Gast verbesserte sich der USV Sulz auf Platz zwei. Die Lage von Schrattenberg/Herrnbaumgarten bleibt angespannt. Gegen Sulz musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Der USV Sulz tritt am Freitag, den 08.09.2023, um 20:00 Uhr, beim FC Wilfersdorf an. Einen Tag später (15:30 Uhr) empfängt die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten den SCU Altlichtenwarth.

2. Klasse Weinviertel: USV Sulz – SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten, 4:0 (3:0)

66 Juraj Kovalovsky 4:0

26 Mefail Bedzeti 3:0

22 Eigentor durch Marcel Koller 2:0

4 Mefail Bedzeti 1:0

