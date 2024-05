Spitzenspiel: ASK Ybbs triumphiert dank "Lucky Punch" über SC Wieselburg

Spielberichte

Details Freitag, 17. Mai 2024 22:47

In einem packenden Duell der 23. Runde der 2. Landesliga West gelang es dem ASK Ybbs, auswärts gegen SC Wieselburg einen knappen 2:1 Sieg zu erlangen. Das Spiel, das unter Flutlicht in der TTI-Arena stattfand, war geprägt von intensiven Momenten und entscheidenden Wendungen, besonders in den Schlussminuten.

Früher Führungstreffer setzt die Heimischen unter Druck

Bereits in der 9. Minute des Spiels zeigte sich ASK Ybbs von seiner effizienten Seite. Benjamin Rass brachte die Gäste mit einem präzisen Schuss ins rechte Kreuzeck in Führung. Die Ybbser, die sich auf schnelle Konter verließen, setzten damit die Heimelf unter erheblichen Druck. SC Wieselburg antwortete mit eigenen Offensivbemühungen, wobei Florian Heigl nach einer Flanke von Marco Talir in der 21. Minute nur knapp scheiterte. Trotz verstärkter Angriffe der Wieselburger konnte Ybbs die Führung bis zur Halbzeit halten.

Nach der Pause intensivierten die Heimischen ihre Bemühungen. In der 48. Minute brachte ein Freistoß von Talir Gefahr, fand jedoch keinen Abnehmer im Strafraum. Der Druck der Wieselburger stieg weiter, aber eine richtige Antwort auf den Rückstand blieb zunächst aus.

Spannende Schlussphase mit entscheidendem Konter

In der 63. Minute gelang den Wieselburgern der lang ersehnte Durchbruch. Tomas Salata erzielte nach einem Freistoß von Reinhard Wurzer und einem Kopfball, der erst im zweiten Anlauf die Linie überquerte, den Ausgleich.

In der 89. Minute, als die Wieselburger alles auf eine Karte setzten, gelang den Gästen durch einen schnell ausgeführten Eckball und einen folgenden Schuss der erneute Führungstreffer durch Thomas Kaminger zum 2:1. Dieses Tor, kurz vor Schluss erzielt, schockte die Gastgeber und sorgte letztendlich dafür, dass ASK Ybbs drei wichtige Punkte aus der Braustadt entführen konnte.

2. Landesliga West: Wieselburg : ASK Ybbs - 1:2 (0:1)

89 Thomas Kaminger 1:2

63 Tomas Salata 1:1

9 Benjamin Rass 0:1

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Christian Rigler erstellt.

