Ulrichskirchens Pichler schnürt Doppelpack gegen Wetzelsdorf

Details Samstag, 23. September 2023 00:02

2. Klasse Weinviertel: Vor rund 150 Zuschauern trafen sich am Freitagabend die SG Ulrichskirchen und der USC Wetzelsdorf. Die SG Ulrichskirchen errang am Freitag einen 3:1-Sieg über den USC Wetzelsdorf. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht.

Ulrichskirchen erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Stefan Fürst verwertete einen Freistoß und traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. In der 21. Minute rutschte Thomas Pichler in eine Hereingabe und brachte das Netz für die Heimmannschaft zum zweiten Mal zum Zappeln.

Der USC in vielen Belangen überfordert und fast das 3:0 der Ball wird aber noch zur Ecke abgefälscht der anschliessende Corner fliegt an den Kurzen Pfosten und es geht mit Abstoß weiter. Julian Schwungfeld, Ticker-Reporter

Patrik Horelica verkürzte für Wetzelsdorf später in der 35. Minute auf 1:2. Ein Tor auf Seiten der SG Ulrichskirchen machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Pichler entscheidet das Spiel

Die Gäste zeigten sich nach der Pause verbessert und nahmen den Kampf an und hatten auch in Minute 51 die erste große Möglichkeit in Durchgang zwei. Ein Konter der Gastgeber brachte die Entscheidung. Mit dem 3:1 sicherte Pichler Ulrichskirchen nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (72.). Den gebrauchten Tag des USC Wetzelsdorf unterstrich in der Folge die vorzeitige Hinausstellung von Paul Mayerhofer durch eine Rote Karte (74.). Unter dem Strich verbuchte die SG Ulrichskirchen gegen die Gäste einen 3:1-Sieg.

Ulrichskirchen besetzt momentan mit 13 Punkten den sechsten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 15:15 ausgeglichen. Vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat die SG Ulrichskirchen momentan auf dem Konto.

Wetzelsdorf stellt die anfälligste Defensive der 2. Klasse Weinviertel und hat bereits 26 Gegentreffer kassiert. Die Abwehrprobleme des USC Wetzelsdorf bleiben akut, sodass Wetzelsdorf weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Die Offensive des USC Wetzelsdorf strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass Wetzelsdorf bis jetzt erst neun Treffer erzielte.

Am nächsten Samstag reist Ulrichskirchen zum SCU Altlichtenwarth, zeitgleich empfängt Wetzelsdorf den SG Poysbrunn-F./Ottenthal.

2. Klasse Weinviertel: SG Ulrichskirchen – USC Wetzelsdorf, 3:1 (2:1)

72 Thomas Pichler 3:1

35 Patrik Horelica 2:1

21 Thomas Pichler 2:0

6 Stefan Fuerst 1:0

