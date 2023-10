Eibesthals Michalec trifft zum Derby-Sieg gegen Wilfersdorf

Details Montag, 16. Oktober 2023 00:01

2. Klasse Weinviertel: Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von Eibesthal und Wilfersdorf, die mit 2:1 endete. Rund 90 Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

In Minute zehn hatten die Gastgeber die erste Chance, doch der Ball landete nur an der Querlatte. Sechs Minuten später scheiterte auch Wilfersdorfs Dino Cavkic an der Querlatte (16.). In Minute 27 jubelten die Gäste zu früh - Abseitstreffer. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Kurz vor Schluss: Michalec trifft zum Sieg

Gleich mit dem ersten Angriff fanden die Gäste aus Wilfersdorf die erste Topchance vor (46.). Für das erste Tor sorgte aber Zdenek Michalec. In der 51. Minute traf der Spieler des USC Eibesthal ins Schwarze.

Tor, Toor, Tooor für USC Eibesthal zum 1:0. Harmlose Flanke doch katastrophaler Ausätzer des Torhüters welcher zum Tor führt. P.daniel, Ticker-Reporter

Der Unparteiische schickte Raphael Habich vom FC Wilfersdorf mit Rot zum Duschen (72., Beleidigung). Dennoch kam es noch zu einer turbulenten Schlussphase. Norbert Kerek versenkte den Ball vom Elfmeterpunkt aus in der 85. Minute im Netz von Eibesthal.

Tor, Toor, Tooor für USC Eibesthal zum 2:1 durch einen 2. Partzer des Tormanns der zum Elfmeter führte. P.daniel, Ticker-Reporter

Gefeierter Mann des Spiels war Michalec, der der Heimmannschaft mit seinem Elfmeter-Treffer in der 90. Minute den Vorsprung brachte. Letzten Endes holte der USC Eibesthal gegen Wilfersdorf drei Zähler.

Eibesthal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition des USC Eibesthal aus und brachte eine Verbesserung auf Platz sieben ein. In dieser Saison sammelte der USC Eibesthal bisher fünf Siege und kassierte sechs Niederlagen. Eibesthal ist seit drei Spielen unbezwungen.

Beim FC Wilfersdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 21 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (31). Nach elf absolvierten Begegnungen nimmt der Gast den fünften Platz in der Tabelle ein. Sieben Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Wilfersdorf. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte der FC Wilfersdorf nur sechs Zähler.

Am kommenden Samstag trifft der USC Eibesthal auf den USV Sulz, Wilfersdorf spielt tags zuvor gegen den USV 1950 Hauskirchen.

2. Klasse Weinviertel: USC Eibesthal – FC Wilfersdorf, 2:1 (0:0)

90 Zdenek Michalec 2:1

85 Norbert Kerek 1:1

51 Zdenek Michalec 1:0

