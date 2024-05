Obergänserndorf gibt nach einem 2:0 Erfolg gegen Horn die rote Laterne in der 2. Landesliga Ost ab

Spielberichte

26. Mai 2024

Obergänserndorf lag bis vor zwei Spieltagen noch abgeschlagen auf dem letzten Tabellenrang der 2. Landesliga Ost. Doch nach einem starken Heimsieg vergangene Woche gegen Vösendorf und einer wackeren Auswärtsleistung gegen Horn am heutigen Sonntag, konnte man sich im Abstiegskampf zurückkämpfen und nun die rote Laterne abgeben. Wir haben den Trainer Michael Wagner zur Leistung seiner Truppe so wie der aktuellen Position des Vereins befragt.

Obergänserndorf braucht Punkte

Die Vorzeichen waren klar: Punkte mussten her. Denn die Horn Amateure sind wohl der schlagbarste Gegner, gegen den man bis zum Saisonende spielt. Allerdings hatte man vor der Partie in 13 Auswärtsspielen zwölf verloren und nur einmal gewinnen können. Doch die Gäste waren motiviert am heutigen Spieltag alles in die Waagschale zu werfen. Sie begannen das Spiel mutig und wurden gegen Ende der ersten Hälfte mit dem Treffer durch Lukas Wallner belohnt. In der zweiten Hälfte setzte die Truppe von Michael Wagner dann dort fort, wo sie in Halbzeit eins aufgehört hatte. In der 58. Minute erzielte Mato Tadic dann das 2:0. In der verbleibenden halben Stunde ließ Obergänserdorf nichts mehr anbrennen und nahm somit diese drei wichtigen Punkte mit nach Hause. „Das Ergebnis geht zwar vor, aber die Leistung war auch in Ordnung heute.“

Wie war diese Kehrtwende möglich?

Wie kommt es nun dazu, dass Obergänserndorf in den letzten Wochen immer mehr an Fahrt aufgenommen und sich nun aus dem Tabellenkeller herausgearbeitet hat? „Ich habe jetzt auch die Spiele, die wir nicht gewonnen haben, habe ich jetzt auch nicht so schlecht gesehen. Oft haben wir ein Pech gehabt, oder Schiedsrichterentscheidungen, so Kleinlichkeiten, die gegen uns gesprochen haben.“ Nun kommt also dieses Quäntchen Glück zurück, gerade zum richtigen Zeitpunkt im Abstiegskampf. „Wir haben uns halt nie belohnt, jetzt ist ein bisschen das Glück und die eine oder andere Schiedsrichterentscheidung, die in unsere Richtung geht.“

Das Momentum als entscheidender Faktor

Obergänserndorf hat nun einen entscheidenden Vorteil gegenüber den direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt: die Formkurve zeigt steil nach oben. „Ich glaube das ist immer ganz wichtig, das Momentum, man sieht das am anderen Ende der Tabelle bei Stockerau, die gewinnen diese Spiele, da gehört natürlich auch Glück dazu. So ein Momentum ist schon sehr wichtig, sonst ist es sehr ausgeglichen.“

Der Abstiegskampf bleibt in den Worten von Coach Michael Wagner also „sehr spannend.“

