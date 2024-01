USC Höfler Metalltechnik Seitenstetten: Top Five nun als Ziel!

2. Landesliga West

Details Samstag, 20. Januar 2024 18:53

USC Höfler Metalltechnik Seitenstetten liegt aktuell mit 18 Zählern auf dem siebenten Rang in der 2. Landesliga West. Zu Beginn der Saison lief das Werkl richtig rund. In dieser Phase zeigte das Team mit Erfolgen daheim gegen Melk und Wieselburg sogar auswärts auf. Dieses Tempo konnte aber nicht gehalten werden und so befindet man sich nun exakt im Mittelfeld der Tabelle. Für das Frühjahr setzt man sich wieder ambitionierte Ziele. Trainer Peter Thaller gibt sich im Interview mit Ligaportal optimistisch, dass er mit dem bestehenden Kader am Ende der Saison unten den fünf bestens Teams stehen kann.

Wie bewertet man die bisherige Saisonleistung?

Peter Thaller: „Grundsätzlich sind wir mit der Punkteausbeute unter Berücksichtigung der Verletzungssorgen in der Mitte der Herbstsaison doch zufrieden. Unser Ziel waren 20 Punkte. Da sind wir nur knapp vorbeigeschrammt. Wir konnten eigentlich sehr stark in die Meisterschaft starten. Dann sind doch ein paar Stammkräfte auch für längere Zeit nicht zur Verfügung gestanden. Unsere jungen Akteure im Team haben die Ausfälle so gut wie möglich aufgefangen. Aber natürlich sind wir dadurch schon etwas außer Tritt gekommen. Zum Ende der Hinrunde ist es uns dann doch wieder gelungen, zwei Runden ungeschlagen zu bleiben. Wir haben vier Punkte ergattert und gehen positiv gestimmt in das Frühjahr.“

Welche Momente im Herbst haben besonders Emotionen ausgelöst?

Peter Thaller: „Sicher mal das Spiel bei Lilienfeld. Das war ein Match auf Topniveau. Leider hat das Ergebnis aus unserer Sicht nicht gepasst. Ein großartiger Sieg ist uns aber in Wieselburg gelungen. Und auch gegen Melk sind wir über uns hinausgewachsen. Mit dem 4: 2 haben wir gezeigt, dass Seitenstetten daheim jeden in die Knie zwingen kann.“

Welche Aspekte im Spiel haben schon richtig gut und welche weniger funktioniert?

Peter Thaller: „Mit dem Kreieren von Torchancen war ich sehr zufrieden. Wir haben in zahlreichen Spielen viele Abschlussgelegenheiten erarbeitet. Das sehe ich absolut positiv. Man verwertet natürlich nicht alle Möglichkeiten, aber wir kommen zumindest mal dazu. In der Effektivität kann man natürlich immer noch besser sein. Als wichtig erachte ich in erster Linie, dass wir im defensiven Bereich noch sattelfester agieren. Die Null soll im Frühjahr so oft wie möglich stehen.“

Über welche Vorzüge verfügt Torgarant Michael Dietl?

Peter Thaller: „Unser Topmann im Sturm konnte achtmal anschreiben. Er hat einen unglaublichen Instinkt. Verfügt über einen direkten Zug zum Tor. Und ist immer gierig. Auf der anderen Seite zeichnet er sich durch Selbstkritik aus und weiß, dass es auch noch Bereiche gibt, wo er besser werden kann.“

Wie nützt man die Winterpause?

Peter Thaller: „Die Vorbereitung hat bereits gestartet. Der Schwerpunkt liegt jetzt mal unter anderem auf der Steigerung der Sprungkraft, Schnelligkeit und Reaktionszeiten. Da werden wir die Fortschritte genau beobachten und analysieren. Anfang März fahren wir außerdem nach Lindabrunn. Von Freitag bis Sonntag. Da findet man natürlich optimale Bedingungen vor. So holen wir uns den Feinschliff dann für den tatsächlichen Auftakt. Am Transfermarkt verhalten wir uns defensiv. Lediglich auf der Torwartposition haben wir eine Verstärkung geholt. Das ist Florian Gunzy. Er kommt von Hausmening. In diesem Bereich wollten wir uns einfach breiter aufstellen. Ansonsten vertrauen wir auf den vorhandenen Kader. Das haben sich die Jungs auch alle verdient.“

Wie lautet nun die Vorgabe für das Frühjahr?

Peter Thaller: „Wir möchten mehr Punkte sammeln als im Herbst. Und nochmals die Leistung aus dem Vorjahr toppen. Das war schon sehr gut. Dieses Mal wäre ein Platz unter den Top Five erstrebenswert. Der Rückstand ist absolut aufholbar. Man braucht ambitionierte Ziele. Dann wissen auch alle im Verein, warum sie hart arbeiten.“

Wer von der Spitzengruppe wird sich den Titel krallen?

Peter Thaller: „Ich glaube, das wird ein Rennen bis zu der letzten Runde. Es wird sicher sehr spannend. Die drei Topplatzierten werden sich die Meisterschaft ausmachen. Ich kann und möchte da eigentlich keine Prognose abgeben. Aber aufgrund des Herbstes würde ich sagen, dass Lilienfeld zumindest leicht zu favorisieren ist.“