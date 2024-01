FC Moser Medical Rohrendorf: Mit zweckerfüllendem Fußball total auf Kurs!

2. Landesliga West

Der FC Moser Medical Rohrendorf befindet sich momentan auf dem fünften Rang in der 2. Landesliga West. Starke 23 Punkte konnten eingefahren werden. Der Rückstand auf die Tabellenführung beträgt gerade mal sechs Zähler. Vor allem in der mittleren Phase der Hinrunde waren die Ergebnisse äußerst positiv für den Verein, der im Sommer einen gröberen Umbruch erlebt hatte. Mit dieser komfortablen Ausgangsposition möchte Trainer Björn Wagner im Frühjahr nun endgültig seine Spielidee am Rasen umgesetzt sehen, wie er im Interview mit Ligaportal verrät.

Wie bewertet man die bisherige Saisonleistung?

Björn Wagner: „Sicher positiv. Es hat im Sommer doch zahlreiche Veränderungen gegeben. Mit mir ist ein neuer Trainer gekommen. Drei Stammspieler haben uns verlassen. Der Kapitän. Zwei Stürmer. Von dem her hat sich das das Team mal finden müssen. Wir haben sicher nicht den schönsten Fußball gespielt. Aber die Punkte eingefahren. Das war jetzt mal vorrangig. Das Ziel vor der Saison sind die Top Five gewesen. Und da befinden wir uns ja absolut auf Schiene. Schade, dass wir in den letzten Runden dann doch auch etwas Personalprobleme hatten. Sonst wäre noch mehr drinnen gewesen.“

Welche Momente im Herbst haben besonders positive Emotionen ausgelöst?

Björn Wagner: „Die zwei Auswärtspartien in Gmünd und Eggenburg möchte ich hervorheben. Zu dieser Zeit haben wir uns gerade in einer schwächeren Phase befunden. Umso wichtiger war, dass wir da dann doch wieder unser Leistungsvermögen abrufen konnten. So haben wir die Kurve gekratzt und sind bis auf die Niederlage gegen Ybbs dann eigentlich schön in Schwung gekommen.“

In welchen Bereichen hat es im Spiel noch Probleme gegeben?

Björn Wagner: „Leider sind uns zu oft leichtfertige Ballverluste passiert. Immer wieder auch in der eigenen Hälfte im Spielaufbau. Da ist der Weg für die gegnerischen Stürmer zum Tor dann natürlich nicht mehr weit. Und die Teams in der Lage verfügen über die Qualität, diese Fehler eiskalt auszunützen. So bringt man sich dann um an sich gute Leistungen. Daher gehört das so schnell wie möglich abgestellt.“

Wie nützt man die Winterpause?

Björn Wagner: „Wir befinden uns bereits in der zweiten Trainingswoche. Für die Spieler geht es außerdem drei Tage nach Schladming zum Schifahren. Da werden die Jungs auch zusammenwachsen. Das machen sie jedes Jahr. Das hat schon Tradition. Hinsichtlich möglicher Verstärkungen sind wir an zwei interessanten Kandidaten dran. Einer für die Offensive und einer für das defensive Mittelfeld. Mehr möchte ich dazu aktuell nicht sagen, da die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen sind. Abgangsseitig verlässt uns Fezulla Sali. Er geht zurück nach Rehberg. Philipp Loidl zieht es nach Herzogenburg.“

Wie lautet nun das Ziel für das Frühjahr?

Björn Wagner: „Wir sind total auf Kurs. Zu den Top Five sollen wir am Ende der Saison jedenfalls gehören. Aber selbstverständlich nutze ich die komfortable Ausgangsposition jetzt auch dafür, meine Spielidee in der Rückrunde endgültig zu implementieren. Meine Philosophie ist offensiver. Wir werden zukünftig weiter vorne attackieren. Das möchten wir jetzt dann in der Hinrunde schon umsetzen und so bereits wertvolle Aufbauarbeit für die neue Saison leisten. Wir beginnen bei Melk, dann geht es gegen Wieselburg. Da wird man dann gleich mal sehen, was tatsächlich nach vorne noch möglich ist.“

Wer von der Spitzengruppe wird sich den Titel krallen?

Björn Wagner: „Mein Favorit ist Ybbs. Das ist schon eine sehr starke Truppe. Ihr Start war nicht optimal. Aber dann haben die Spieler schon gezeigt, zu was sie imstande sind. Wenn sie im Frühling dort weitermachen, wo sie aufgehört haben, dann werden sie das Rennen machen.“