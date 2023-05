SC Rabenstein will in der Schlussphase keine Zweifel aufkommen lassen

Details Mittwoch, 31. Mai 2023 15:27

Der SC Rabenstein hat in der 2. Landesliga West bis dato eine passable, wenn auch nicht überragende Rückrunde gespielt. Nach einem schlechten Start wurden die Leistungen zuletzt merklich besser. Aus den letzten drei Spielen wurden sieben Punkte geholt, man hat Teams wie Eggenburg oder Herzogenburg jedoch noch groß im Rückspiegel, kann sich damit noch nicht mit Sicherheit als gerettet betrachten. Ligaportal.at hat die Gelegenheit genutzt und Peter Pfeifer, seines Zeichens sportlicher Leiter des SCR, zu einem aktuellen Gespräch über die bisherige Rückrunde, die verbleibenden Ziele sowie einen Ausblick gebeten.

Ligaportal.at: Herr Pfeifer, wie fällt bislang Ihr Resümee zu den Leistungen in der Rückrunde aus?

Peter Pfeifer: Der Start war schwierig, eigentlich war es relativ schwer im Frühjahr, zumal wir hier am Anfang Probleme hatten, mittendrin wieder ein paar Verletzte dazubekommen haben, zuletzt haben wir uns aber wieder ein bisschen erfangen. Grundsätzlich sind wir wieder auf einem guten Weg.

Ligaportal.at: Wie ist aktuell die Stimmung in der Mannschaft?

Peter Pfeifer: Aktuell haben wir eine sehr gute Stimmung, was natürlich auch mit den letzten Ergebnissen zu tun hat, da man sieht, dass wir doch auch einen sehr guten Fußball spielen können, auch andere schlagen können - wie zuletzt Lilienfeld und Eggenburg - oder zuletzt auch mit Rohrendorf gut mitspielen können und jetzt auch hoffentlich nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben, obwohl wir am Wochenende noch ein schwieriges Spiel gegen Herzogenburg haben, und dass wir uns grundsätzlich wieder gut positionieren können.

Ligaportal.at: Welche Ziele gilt es in den kommenden Runden zu erreichen?

Peter Pfeifer: Wir haben jetzt noch drei Spiele, zwei davon gegen Mannschaften, die hinter uns stehen. Diese wollen wir sowieso gewinnen und dann spielen wir noch auswärts gegen Seitenstetten. Am liebsten würden wir das Maximum holen und jedes Spiel gewinnen. Wir wollen schauen, dass wir jetzt noch neun Punkte machen, dann ist alles egal, was hinter uns ist.

Ligaportal.at: Wie geht es euch mit den Planungen für die kommende Spielzeit, wie weit sind diese gediehen?

Peter Pfeifer: Grundsätzlich werden wir weitgehend so bleiben wie wir jetzt sind. Es kann ein oder zwei Veränderungen geben, hier sind wir aber noch am Abklären, die kann ich noch nicht so klar sagen, da die letzte Rückmeldung aussteht. Die Spieler sind gerne bei uns, wir werden schauen, dass wir so gut wie möglich zusammenbleiben und dazu uns noch auf ein oder zwei Positionen verstärken, um im Kader breiter zu werden, ansonsten werden wir wie gesagt halbwegs gleichbleiben.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei