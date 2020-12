Bezirksklasse Weinviertel: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Montag, 21. Dezember 2020 10:46

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Markus Grunsky (Drösinger SC)

Endergebnis:



1. Markus Grunsky (Drösinger SC / 4628 Stimmen)

2. Erik Lepka (AFC Haugsdorf / 542 Stimmen)

3. Markus Martin (USV Kettlasbrunn / 463 Stimmen)

4. Adem Sahin (Drösinger SC / 346 Stimmen)

5. Stefan Gass (Drösinger SC / 311 Stimmen)

6. Marcel Lösch (SC Prinzendorf / 271 Stimmen)

7. Sebastian Stark (UFC Michelstetten / 197 Stimmen)

8. Sebahattin Sahin (Drösinger SC / 169 Stimmen)

9. Osman Tek (SC Großkadolz / 123 Stimmen)

10. Harald Lenhart (Drösinger SC / 122 Stimmen)