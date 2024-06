Michelstetten feiert Kantersieg gegen Hüttendorf/Paasdorf

Spielberichte

Im spannenden Duell der Bezirksklasse Weinviertel setzte sich der UFC Michelstetten deutlich gegen die SG Hüttendorf/Paasdorf mit einem Endstand von 5:1 durch. Bereits in der ersten Halbzeit stellte die Michelstettener Mannschaft die Weichen auf Sieg, während die Hüttendorf/Paasdorf zwar ein Tor erzielte, aber letztlich chancenlos blieb. Die zweite Halbzeit brachte weitere Tore für die Gäste und besiegelte das klare Ergebnis.

Frühe Führung für Michelstetten

Das Spiel begann gleich mit einem Paukenschlag. Bereits in der 9. Minute nutzte Michael Frühwirth von Michelstetten eine Unachtsamkeit der Hüttendorf/Paasdorf-Abwehr aus und erzielte das frühe 0:1. Frühwirth, der im gesamten Spiel eine starke Präsenz zeigte, setzte damit den ersten Akzent für die Gäste.

In der 33. Minute war es erneut die Michelstettener, die jubeln konnten. Manuel Haas erhöhte auf 0:2, indem er eine präzise Hereingabe eiskalt verwertete. Die Hüttendorf/Paasdorf wirkte in dieser Phase des Spiels defensiv überfordert und fand kaum Mittel gegen die angriffsstarken Gäste.

Doch die Hüttendorfer gaben nicht auf und zeigten Moral. In der 35. Minute verkürzte Kevin Pusch mit einem gut platzierten Schuss auf 1:2. Die Hoffnung kehrte bei der Union Sportgemeinschaft Hüttendorf zurück, und die Heimfans schöpften neuen Mut. Dennoch ging es mit diesem Zwischenstand in die Halbzeitpause.

Michelstetten baut Führung weiter aus

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste: Die Michelstettener waren das dominierende Team und setzten die Hüttendorf/Paasdorf unter Druck. In der 51. Minute stellte Sebastian Stark den alten Abstand wieder her und traf zum 1:3 für den Union Fußballclub Michelstetten. Stark, der an diesem Tag eine glänzende Leistung ablieferte, war maßgeblich am offensiven Spiel seiner Mannschaft beteiligt.

Nur acht Minuten später war es erneut Stark, der seine hervorragende Form bestätigte. In der 59. Minute erzielte er das 1:4 und ließ den Hüttendorf/Paasdorf endgültig keine Chance mehr, ins Spiel zurückzukommen.

Den Schlusspunkt setzte wieder Manuel Haas, der in der 83. Minute mit seinem zweiten Tor des Tages den 1:5-Endstand besiegelte. Haas nutzte einen Konter eiskalt aus und schloss souverän ab, was die ohnehin schon starke Leistung des Union Fußballclub Michelstetten unterstrich.

