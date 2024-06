7:0! AFC Haugsdorf fertigt Schlusslicht ab

Spielberichte

Der AFC Haugsdorf feierte in der 28. Runde der Bezirksklasse Weinviertel einen eindrucksvollen 7:0-Sieg gegen den USC Neuruppersdorf. Bereits in der ersten Halbzeit setzte der Meister ein klares Zeichen und dominierte das Spielgeschehen. Mit einer Mischung aus präzisen Pässen, schnellem Umschaltspiel und effektiver Chancenverwertung ließen die Haugsdorfer dem Schlusslicht keine Chance. Besonders auffällig war die Leistung von Thomas Bazala, der mit zwei Toren in der ersten Halbzeit glänzte.

Meister entscheidet Spiel bereits in Halbzeit eins

Bereits in der 7. Minute konnte Rainer Frodel den ersten Treffer für den AFC erzielen. Sein präziser Schuss ließ dem Torwart der Neuruppersdorfer keine Chance. Der frühe Führungstreffer gab den Haugsdorfern sichtlich Selbstvertrauen und sie kontrollierten fortan das Spielgeschehen.

Nach einer halben Stunde Spielzeit erhöhten die Haugsdorfer auf 2:0. Ein perfekt ausgeführter Spielzug führte zu einem weiteren Tor, das den Vorsprung der Heimmannschaft weiter ausbaute. In der 36. Minute war es Thomas Bazala, der mit einem platzierten Schuss das 3:0 markierte. Noch vor dem Pausenpfiff legte Bazala nach und erhöhte in der 43. Minute auf 4:0. Der Arbeiterfußballclub Haugsdorf ging mit einer komfortablen Führung in die Halbzeitpause.

Hausherren legen drei Tore nach

Auch nach der Halbzeitpause ließen die Haugsdorfer nicht nach und setzten ihre beeindruckende Leistung fort. In der 56. Minute war es Peter Vaculca, der mit einem strammen Schuss das 5:0 erzielte. Die Neuruppersdorfer schienen keine Antwort auf die Offensivkraft der Haugsdorfer zu finden und mussten ein ums andere Mal mitansehen, wie der Ball im eigenen Netz landete.

In der 67. Minute trug sich auch Thomas Trittner in die Torschützenliste ein, als er mit einem gekonnten Abschluss das 6:0 markierte. Der Union Sportclub Neuruppersdorf hatte zu diesem Zeitpunkt längst alle Hoffnungen auf ein Comeback begraben müssen. Schließlich setzte Rene Kronberger in der 73. Minute mit dem 7:0 den Schlusspunkt einer torreichen Partie. Der Schlusspfiff ertönte in der 90. Minute und besiegelte den überzeugenden Sieg des AFC Haugsdorf.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Chris Chmela (3196 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Chris Chmela mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.