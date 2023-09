SC Marchegg: "Wenn wir das nicht in den Griff bekommen, werden wir es in den nächsten Matches sehr schwer haben"

Details Dienstag, 12. September 2023 14:29

Der SC Marchegg ist als Aufsteiger in der bekannt starken Gebietsliga Nord/Nordwest mit bislang vier Punkten aus fünf Spielen zwar durchaus angekommen, vom Optimum blieb man dennoch ein Stück weit entfernt. Unter anderem lässt sich dies sicher mit dem doch recht ambitionierten Auftaktprogramm begründen. Ligaportal hat Torsten Chladek, seines Zeichens Obmann und Sportlicher Leiter beim Aufsteiger, um seine Einschätzungen zur aktuellen sportlichen Situation beim SC Marchegg gebeten und entsprechende Antworten erhalten.

Ligaportal: Herr Chladek, nun sind die ersten Runden gespielt, und man kann bereits ein erstes Fazit ziehen. Wie ist aus Ihrer Sicht der bisherige Start der Marchegger Mannschaft einzuordnen?

Torsten Chladek: So wie wir das befürchtet haben, ist die Liga halt sehr, sehr schwer, auch war die Auslosung – wir haben jetzt gegen Top drei Mannschaften gespielt – natürlich eine schwierige. Hier Punkte zu holen, ist natürlich schwierig, aber dass wir mit vier Zählern nicht zufrieden sein können, ist andererseits natürlich auch klar.

Ligaportal: Wo liegen derzeit die Themen, auf welche Punkte muss man eingehen?

Torsten Chladek: Wir haben nahezu in jedem Match sehr spät Gegentore bekommen, das muss man ganz einfach verhindern, auch muss natürlich die Chancenverwertung besser werden. Wir haben nicht mehr so viele Möglichkeiten wie in der 1. Klasse, in dieser Liga musst du ganz einfach 90 Minuten zu einhundert Prozent konzentriert sein, sonst machst du ganz schwer Punkte. Wenn wir das nicht in den Griff bekommen, werden wir es in den nächsten Matches sehr schwer haben.

Ligaportal: Jetzt kommt Sieghartskirchen, wie muss man diese Partie angehen?

Torsten Chladek: Ich schätze einmal, dass sie auf Augenhöhe mit uns sind, wir spielen auswärts, das wird sicher ein schweres Spiel. Auch haben wir momentan Verletzungspech, was aber keine Ausrede sein soll, das haben die anderen auch. Trotz allem ist es schon unser Ziel, dort zu punkten.

Ligaportal: Abschließend zur Liga generell – gibt es Dinge, die euch überrascht haben, beziehungsweise wie ist die Liga einzuschätzen?

Torsten Chladek: Überrascht sind wir nicht, die Stärke der Liga haben wir ungefähr so eingeschätzt, was mich schon überrascht hat, war – muss ich sagen – der Unterschied in vielen Bereichen zur 1. Klasse, sei es jetzt spielerisch oder körperlich. Hier ist schon mehr als eine Klasse Unterschied, das sind zwei bis zweieinhalb Klassen Differenz. Auch gibt es keine schlechte Mannschaft in der Liga, und die Top Teams – allen voran Neudorf, aber auch Muckendorf, Leopoldsdorf und Mannsdorf – sind schon noch einmal eine Stufe über die anderen Teams zu stellen. In der 1. Klasse haben oft weniger gute Leistungen für uns zum Erfolg geführt, das geht in der Liga natürlich nicht.

