SC Neusiedl/Zaya: Es ist leider nicht ganz so gelaufen wie erhofft!

Details Donnerstag, 23. November 2023 20:37

Sektionsleiter Roland Hallas sprach mit Ligaportal.at über die abgelaufene Hinrunde, die Pläne für die Zukunft und wie man die gesetzten Ziele des SC Neusiedl/Zaya doch noch erreichen will. Zu Beginn der Meisterschaft in der Gebietsliga Nord/Nordwest hatte man die Top 5 im Visier, nun hinkt man diesem gesteckten Ziel etwas hinterher. Dennoch ist man in Neusiedl/Zaya guter Dinge und versucht weiterhin den eingeschlagenen Weg zu verfolgen.





Herr Hallas, wie sieht Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?

Sektionsleiter Roland Hallas: „Es lief sicher nicht so wie wir uns das vorgestellt haben. Einige Verletzungen und Ausfälle haben uns nicht gerade in die Karten gespielt. Aber dennoch werden wir nicht in Panik verfallen und unseren eingeschlagenen Weg weitergehen.“

Wie sahen die Ziele vor der Saison aus und hat sich diesbezüglich etwas geändert?

Sektionsleiter Roland Hallas: „Die Liga ist im Prinzip sehr eng beisammen. Wir hatten uns eigentlich die Top 5 als Ziel gesetzt, aber da sind wir von der Platzierung her etwas entfernt. Trotzdem sind es nur fünf Punkte die uns auf Platz fünf fehlen.“

Wie ist die Stimmung im Verein und in der Mannschaft?

Sektionsleiter Roland Hallas: „Sehr gut. Wir haben alle die gleichen Ziele und alle ziehen an einem Strang. Von daher bin ich damit sehr zufrieden.“

Sind Zu- oder Abgänge in der Winterpause geplant?

Sektionsleiter Roland Hallas: „Offiziell wird uns Ozan Yavuz nach einem halben Jahr wieder verlassen. Von ihm haben wir uns mehr erwartet. Leider hat er in zwölf Spielen kein einziges Tor erzielt, was für einen Offensivakteur natürlich zu wenig ist. Neu zu uns stoßen wird Stephan Geissler aus der U23 vom FC Mistelbach. Er ist als Außenspieler und Ersatz für Yavuz gedacht und ein junger und vielversprechendes und junges Talent aus der Region. Wir sind auch in Gesprächen mit einigen Spielern, aber zu diesem Zeitpunkt kann ich noch nichts konkretes vermelden. Es war auch so, dass ein Moritz Wolf im Herbst beim Bundesheer war und nicht so oft da war wie erhofft. Aber wenn er im Frühjahr mehr Spielzeit erhält, wird er sicher sein Talent noch mehr unter Beweis stellen können. Dazu macht er dann unser Offensivspiel sicher flexibler. Wir sind auch ein Verein, der junge Talente aus der Umgebung fördern und so auch die Region stärken und vereinen will. Das hat schon in der Vergangenheit gut geklappt und das wollen wir auch in Zukunft so weiter pflegen."

Welche Konkurrenten haben Sie besonders beeindruckt oder überrascht?

Sektionsleiter Roland Hallas: „Besonders beeindruckt hat mich der FC Neudorf, der auch viele Spieler aus der Umgebung bzw. aus Neudorf selbst in seinen Reihen hat und damit beweist, dass das ein guter Weg ist. Sie gehen diesen Weg schon seit vielen Jahren. Sie haben eine tolle Anlage, eine gute Kameradschaft und einen starken Zusammenhalt innerhalb des Vereins. Dass sie oben mit dabei sind hat mich zwar nicht überrascht, aber sie haben eine tolle Hinrunde gespielt und stehen daher zurecht ganz oben in der Tabelle. Der SC Lassee hatte zwar am Anfang einige Probleme, aber im Laufe der Saison wieder zu seiner Form gefunden. Für mich war klar, dass sie dann auch wieder ganz vorne mit dabei sind.“

Wer holt sich letztendlich den Titel? Kann den FC Neudorf noch wer gefährden?

Sektionsleiter Roland Hallas: „Ich denke, wenn sie die ersten drei Runde wieder genauso punkten wie im herbst, dann kann sie wohl kaum noch wer stoppen. Ansonsten können Teams wie Lassee oder Tulln nochmal angreifen.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.