FC Tulln: Wir wollen auch am Ende der Saison unter den Top 3 stehen!

Details Samstag, 09. Dezember 2023 11:10

In der Gebietsliga Nord/Nordwest liegt der FC Tulln nach der Hinrunde auf dem starken dritten Platz. 25 Punkte stehen auf der Habenseite und mit 40 Treffern stellt der FC Tulln den stärksten Angriff der Liga. Obmann DI Stephan Böhm hat sich den Fragen von Ligaportal.at gestellt und war mit dem bisher Erreichtem natürlich voll und ganz zufrieden. Dennoch will man nicht locker lassen und auch am Ende unter den Top 3 stehen.

Wie zufrieden sind Sie mit der Hinrunde und welche Ziele verfolgt man in dieser Saison?

Obmann DI Stephan Böhm: „Mit dem Herbst sind wir durchaus zufrieden. Die Mannschaft hat sich als Kollektiv gefunden und sich auch so stark präsentiert. Wir wollen auch am Ende der Saison unter den ersten drei Teams sein.“

Wer war für Sie der stärkste Konkurrent in der Liga?

Obmann DI Stephan Böhm: „Mannsdorf-Großenzersdorf II. Die haben eine sehr starke Mannschaft und sind auch unberechenbar, da man vorher nie weiß wer dann nicht Regionalliga spielt. Sie haben zwar am Ende einige Punkte liegen gelassen und deshalb stehen sie nur auf Rang fünf. Aber die Liga ist sehr eng beisammen.“

„Wir schauen, ob es Alternativen gibt“

Sind im Winter Transfers geplant?

Obmann DI Stephan Böhm: „Nuhman Asipi wird uns verlassen und wieder nach Großweikersdorf zurückkehren. Wir suchen zwar nicht mit Hochdruck, aber wir schauen mal, ob es da Alternativen am Markt gibt.“

Wie sieht das Vorbereitungsprogramm im Winter aus?

Obmann DI Stephan Böhm: „Es gibt ein Heim-Trainingsprogramm das sehr akribisch verfolgt wird. Am 22. Januar starten wir dann mit der offiziellen Vorbereitung. Ein Trainingslager wird es zwar nicht geben, aber wir werden sicher intensivere Wochen haben, wo wir uns öfter treffen. In der Halle werden wir nur bei schlechten Witterungsverhältnissen trainieren, aber ein Hallenturnier ist nicht in Planung.“

Was trauen Sie der österreichischen Nationalmannschaft bei der EURO 2024 in Deutschland zu?

Obmann DI Stephan Böhm: "Ich glaube, dass es durchaus eine berechtigte Chance gibt, die Vorrunde zu überstehen. Aber als Fan der österreichischen Nationalmannschaft träume ich nicht von viel mehr. Wenn es mehr wird, wäre das zwar super, aber allein das Überstehen der Gruppenphase wäre schon eine tolle Sache, insbesondere angesichts dieser Gruppengegner. Wenn dann noch Polen dazukommt, wird es sicher sehr spannend. Obwohl wir großartige Ergebnisse hatten, würde ich die Testspiele nicht überbewerten."

FotoCredits: Ligaportal.at

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.