FC Klosterneuburg: "Wir müssen keinen Zauberfußball spielen"

Was nach der Winterpause lange nach einem unglaublichen Achtkampf um den Titel aussah, hat sich in der Gebietsliga Nord/Nordwest zuletzt doch zu einem „One Horse Race“ entwickelt. Dem FC Klosterneuburg ist es in den letzten Wochen mit konstanten Leistungen gelungen, der breiten Konkurrenz zu enteilen. Schon heute, Freitagabend, könnte der Tabellenführer im Falle eines Sieges die Sektkorken knallen lassen. Ligaportal.at hat die Gelegenheit am Schopf gepackt und sich ausführlich mit Thomas Pils, dem Obmann und Sektionsleiter des FC Klosterneuburg unterhalten.

Ligaportal.at: Herr Pils, die Rückrunde ist aus Klosterneuburger Sicht prima verlaufen, da kann man nur zufrieden sein, oder?

Thomas Pils: Ja, Stand jetzt bin ich sehr zufrieden, aber das kann sich natürlich noch radikal ändern, unsere Situation ist, denke ich, bekannt. Besser wäre es, wir würden morgen nochmal sprechen (lacht).

Ligaportal.at: Lange Zeit sah es in der Liga nach einem spektakulären Mehrkampf aus, woran ist es gelegen, dass man sich letztlich doch so deutlich absetzen konnte?

Thomas Pils: Ich denke, dass wir sicher mit Abstand den breitesten Kader in der Liga haben. Wir können jeden Ausfall mehr oder weniger eins zu eins kompensieren, können in zwei Wochen drei Spiele ohne Leistungsverlust bestreiten. Es können immer andere spielen, ohne dass die Qualität darunter leidet. Das ist der größte und meiner Meinung nach einzige Punkt, der uns von den anderen so radikal unterscheidet.

Ligaportal.at: Wie ist aktuell die Stimmung in der Mannschaft?

Thomas Pils: Ich war diese Woche nicht bei der Mannschaft, aber als ich das letzte Mal dort war, war sie natürlich hervorragend.

Ligaportal.at: Nach den Zielen für die restlichen Spiele brauch ich wohl nicht zu fragen?

Thomas Pils: Genau, jetzt müssen wir es auch einmal offiziell sagen, jetzt wollen wir Meister werden.

Ligaportal.at: Worauf wird es heute Abend gegen Leopoldsdorf ankommen?

Thomas Pils: Dass wir uns auf das konzentrieren, was wir die gesamte Saison über schon machen. Wir konzentrieren uns von Tag zu Tag, von Spiel zu Spiel, von Aktion zu Aktion. Wir müssen keinen Zauberfußball spielen, sondern jeder muss seine Aufgaben erledigen, es ist so einfach, jeder muss seine Aufgaben zu 100 Prozent erledigen. Unter 100 Prozent kannst du in dieser Liga gegen jeden verlieren, du musst jeden Tag alles geben.

Ligaportal.at: Wie sieht die Kadersituation im Hinblick auf kommende Saison aus, wie weit ist man bereits?

Thomas Pils: Prinzipiell bleibt der Kader so wie er ist bestehen, Trainer und Spieler bleiben mehr oder weniger alle da, mit den allermeisten Leistungsträgern haben wir bereits verlängert.

