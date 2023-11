SK Wullersdorf schlägt Leobendorf II im Kellerduell

Details Sonntag, 05. November 2023 00:01

Gebietsliga Nord/Nordwest: Auf die Reserve von Leobendorf erhöht sich der Druck, nach der 1:4-Niederlage im Kellerduell gegen den SK Wullersdorf. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SK Miet-Tech Wullersdorf heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte vor rund 100 Besuchern schließlich diesen Eindruck.

Die ersten beiden Möglichkeiten hatten die Gäste aus Wullersdorf. Dann kamen auch die Heimischen erstmals gefährlich in den Strafraum der Gäste. Wullersdorf geriet in der 21. Minute ins Hintertreffen. Nach einem Eckball stand Maximilian Jaindl goldrichtig und beförderte den Ball aus dem Getümmel vor dem Gehäuse zum 1:0 in die Maschen. Für das erste Tor der Gäste war Peter Balta verantwortlich, der in der 32. Minute mit einem Gewaltschuss aus gut 30 Metern das 1:1 besorgte. Noch vor der Pause vergaben die Gastgeber per Kopf die Ausgleichschance. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Leobendorf II vergab, Wullersdorf nutzte die Chancen

Leobendorf II kam zu ersten guten Möglichkeiten in Halbzeit zwei, konnte daraus aber kein Kapital schlagen. Doch ein Abwehrfehler in der Hintermannschaft brachte den Gegentreffer. Der SV Leobendorf II musste den Treffer von Ozan Erkoc zum 2:1 hinnehmen (68.), der diesen Fehler ausnutzte und von der linken Seite flach ins lange Eck traf. Kurz danach rutschte Leobendorfs Mohamed Shousha bei einer hohen Hereingabe nur um Zentimeter vorbei. David Ledecky trug sich in der 72. Spielminute in die Torschützenliste ein und stellte per Kopf auf 3:1 für die Gäste. Nach einem Gestocher im Strafraum verpassten die Gäste bei einer Dreifach-Chance den Deckel drauf zu machen. Den Vorsprung des SK Miet-Tech Wullersdorf ließ Erkoc in der 80. Minute anwachsen. Der eingewechselte Julian Rohrer setzte sich auf der linken Seite gegen seinen Gegenspieler durch und legte flach ab auf Erkoc, der nur noch einschieben musste. Kurz vor dem Ende setzten die Hausherren einen Schuss an die Stange und verpassten somit den zweiten Treffer. Letztlich hat Leobendorf II den Befreiungsschlag klar verpasst. Gegen den direkten Widersacher um den Klassenverbleib, den SK Wullersdorf, bekam man das Fell über die Ohren gezogen.

40 Tore kassierte der SV Leobendorf II bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der Gebietsliga Nord/Nordwest. Die Gastgeber müssen in der Rückrunde zur großen Aufholjagd blasen, wenn der Klassenerhalt erreicht werden soll. Die Offensive des Schlusslichts zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – 16 geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur einem Sieg und drei Unentschieden sind die Aussichten von Leobendorf II alles andere als positiv. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang dem SV Leobendorf II auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Den Kampf um die Klasse geht Wullersdorf in der Rückrunde von der zwölften Position an. Der SK Miet-Tech Wullersdorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, zwei Unentschieden und sieben Pleiten. Der SK Wullersdorf erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 17.03.2024 empfängt Leobendorf II dann im nächsten Spiel den USC Muckendorf/Zeiselmauer, während Wullersdorf am gleichen Tag beim FC PVT Neudorf antritt.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SV Leobendorf II – SK Miet-Tech Wullersdorf, 1:4 (1:1)

80 Ozan Erkoc 1:4

72 David Ledecky 1:3

68 Ozan Erkoc 1:2

32 Peter Balta 1:1

21 Maximilian Jaindl 1:0

