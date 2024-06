Vizemeister: SC Lassee triumphiert knapp über Mannsdorf-Großenzersdorf KM II

Spielberichte

Der SC Lassee konnte sich in einem spannenden Spiel gegen Mannsdorf-Großenzersdorf KM II mit einem 2:1-Sieg durchsetzen. In der 26. Runde der Gebietsliga Nord/Nordwest (NÖ) zeigten beide Mannschaften vollen Einsatz. Die Marchfelder sicherten sich in der ersten Halbzeit einen komfortablen Vorsprung von zwei Toren, doch Mannsdorf-Großenzersdorf KM II verkürzte in der zweiten Halbzeit und sorgte für ein nervenaufreibendes Finish.

Starker Start für SC Lassee

Das Spiel begann pünktlich und der SC Lassee erwischte einen guten Start. In der 32. Minute fiel das erste Tor des Spiels. Lukas Thaller vom SC Lassee nutzte eine Gelegenheit und brachte seine Mannschaft mit einem präzisen Schuss in Führung. Dieser Treffer gab den Marchfeldern sichtlich Auftrieb.

Nur sechs Minuten später erhöhte erneut Lukas Thaller auf 2:0. Diesmal zeigte er wieder seine Treffsicherheit und setzte den Ball gekonnt ins Netz. Der SC Lassee dominierte das Spiel in dieser Phase und ließ dem Fußballclub Marchfeld Donauauen II wenig Raum für eigene Offensivaktionen.

Mannsdorf-Großenzersdorf KM II versuchte, sich zurück ins Spiel zu kämpfen, aber die Defensive des Sportclubs Lassee stand solide und ließ keine nennenswerten Chancen zu. So ging es mit einem verdienten 2:0 in die Halbzeitpause.

Spannung in der zweiten Halbzeit - Gäste mit dem Anschluss

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild des Spiels. Mannsdorf-Großenzersdorf KM II kam deutlich besser aus der Kabine und setzte den SC Lassee unter Druck. Bereits in der 48. Minute gelang den Gästen der Anschlusstreffer durch Jesse Richards, der den Ball sicher im Tor unterbrachte. Dieser schnelle Treffer nach Wiederanpfiff setzte den SC Lassee erheblich unter Druck.

In der Folge entwickelte sich ein spannendes Spiel, bei dem beide Mannschaften Chancen hatten. Der SC Lassee verteidigte entschlossen, während Mannsdorf-Großenzersdorf KM II alles daran setzte, den Ausgleich zu erzielen. Die Defensive des SC Lassee hielt stand und vereitelte mehrere Angriffsversuche.

Schließlich endete das Spiel nach 94 Minuten mit einem knappen 2:1-Sieg für den SC Lassee. Die Hausherren landen damit auf Rang zwei, die Gäste im Endklassement auf der Vier.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Christian Haas II (6110 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Christian Haas II mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.