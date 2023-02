SG Großweikersdorf/Wiesendorf kommt mit dem Umbruch gut voran

Details Freitag, 10. Februar 2023 12:16

Die SG Großweikersdorf/Wiesendorf hat in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel mit sieben Siegen sowie jeweils drei Unentschieden und Niederlagen eine letztlich doch ordentliche Hinrunden-Performance absolviert und überwintert damit auf dem vierten Tabellenplatz. Auf den Zweiten Absdorf fehlen lediglich drei Zähler, auf Leader St. Bernhard dafür bereits deren sieben. Ligaportal.at hat Gerald Rabl, den Sportlichen Leiter des Vereins, um einen Rückblick auf den vergangenen Herbst sowie um ein aktuelles Update zum Transfermarkt, zur Vorbereitung und zu den Zielen der SG gebeten.

Ligaportal.at: Herr Rabl, wie fällt Ihr Resümee als zur abgelaufenen Herbstsaison aus?

Gerald Rabl: Der Herbst war durchaus positiv, natürlich hätte es mit ein wenig Glück oder Pech in die jeweils andere Richtung gehen können, ich finde aber, wir haben eine ganz gute Hinrunde gespielt. Auch konnten wir dabei bereits viele junge Spieler in die Mannschaft integrieren, von daher sind wir mit dem Herbst schon zufrieden, das muss man schon so sagen. Wir hatten zuvor ja den Cut gemacht, von daher passt das. Darüber hinaus gibt es ja immer wieder enge Spiele, von daher kann man meiner Meinung nach über einzelne Partien nicht immer nur sagen „so und so viele Punkte fehlen uns jetzt“, sondern muss auch berücksichtigen, dass man umgekehrt im einen oder anderen Spiel auch weniger hätte machen können.

Ligaportal.at: Wie habt ihr euch als Verein im Winter auf dem Transfermarkt verhalten? Gab es neben den bereits bekannten Zugängen von Streit, Wieser, Bokalic und Arnold weiteren Zuwachs?

Gerald Rabl: Wir haben noch Fadi Nagah geholt. Er spielte zuletzt in der 1. Liga in Ägypten, hat Familie in Wien und wollte wieder zurück nach Österreich. Er soll unseren Abgang Dominik Wojciak ersetzen, der aufgrund eines Knorpelschadens seine Karriere beenden musste. Auch kam noch Rene Stangl von Rußbach zu uns.

Ligaportal.at: Wie sieht die Vorbereitung in Großweikersdorf/Wiesendorf aus?

Gerald Rabl: Wir werden alles in heimischen Gefilden abwickeln. Es ist auch noch ein Teambuilding geplant, bei welchem die Spieler untereinander Spaß haben sollen. Wir wickeln derzeit alles auf der Sportanlage sowie im Fitnessstudio ab, machen dort Kraft, Ausdauer und Stabilität, dann hoffen wir, dass das Wetter wieder besser wird, die Böden anders werden, dann wird das auch bei uns passen. Die Trainingsbeteiligung ist bei uns immer um die 20 Spieler, die ist wirklich immer sensationell.

Ligaportal.at: Welche Ziele hat sich die SG für das Frühjahr gesetzt?

Gerald Rabl: Nachdem wir bereits früh den Cut gemacht haben, haben wir uns bewusst auch mit guten Leuten verstärkt, die auch aus der Umgebung kommen. Offensiv werden wir sicher stark sein, und auch von Fadi Nagah erhoffen wir uns, dass er Wojciak auf andere Art und Weise gut ersetzt. Es wird spannend, weil wir nicht mehr die mit Topstars besetzte Mannschaft sind, aber ich denke, dass wir im Frühjahr eine gute Rolle spielen können. Das Ziel ist jetzt nicht, Zweiter, Dritter oder Vierter zu werden. Wir wollen die jungen Spieler integrieren, wichtig ist, dass diese wieder Spielzeit bekommen, sich weiter verbessern, sie sind unsere Zukunft.

