Torreiches Unentschieden: USV St. Bernhard/F. holt auf gegen SV Gablitz

Ein dramatisches Fußballspiel in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel erlebte am Freitagabend einen aufregenden Showdown zwischen dem USV St. Bernhard/F. und SV Gablitz. Trotz eines Zwei-Tore-Rückstands zur Halbzeit kämpfte sich der USV St. Bernhard/F. zurück und sicherte sich ein 3:3-Unentschieden, wobei das entscheidende Tor in der letzten Spielminute fiel.

Aufholjagd nach frühem Rückstand

Bereits in der ersten Spielminute eröffnete der SV Gablitz energisch die Partie. Omar Mulhem brachte die Gablitzer mit einem gekonnten Schuss ins lange Eck in der 9. Minute in Führung. Die Gablitzer, offensichtlich motiviert durch den frühen Vorsprung, dominierten weiterhin das Spielgeschehen und erhöhten ihren Vorsprung kurz vor der Halbzeitpause durch ein unglückliches Eigentor von Manfred Wimmer vom USV St. Bernhard/F. in der 45. Minute.

Der Union Sportverein St. Bernhard/F. ging mit einem 0:2-Rückstand in die Pause, was die Stimmung im Team und unter den Fans deutlich dämpfte. Doch die zweite Halbzeit sollte eine ganz andere Geschichte erzählen.

Dramatische Wendung und spätes Tor

Zu Beginn der zweiten Hälfte zeigte der USV St. Bernhard/F. eine völlig veränderte Körpersprache. Der Anschlusstreffer ließ nicht lange auf sich warten, denn Robin Demeter traf in der 69. Minute zum 1:2. Dieses Tor gab den Gastgebern sichtlich Auftrieb. Nur sechs Minuten später, in der 75. Minute, gelang David Vacek der Ausgleich. Mit einem präzisen Schuss ins untere Eck ließ er dem Torwart der Gablitzer keine Chance.

Die Freude über den Ausgleich währte jedoch nicht lange, denn Nikola Asceric stellte in der 84. Minute erneut die Führung für SV Gablitz her, was das Spiel erneut auf den Kopf stellte. Doch der USV St. Bernhard/F. bewies Resilienz. In der letzten Minute der regulären Spielzeit, gelang es David Vacek erneut, den Ball im Netz der Gablitzer zu versenken. Sein zweites Tor des Abends in der 90. Minute führte zum Endstand von 3:3. Dieser Treffer rettete seinem Team nicht nur einen Punkt, sondern zeigte auch den unermüdlichen Kampfgeist des Union Sportverein St. Bernhard/F.

Das Spiel endete nach drei Minuten Nachspielzeit und hinterließ eine Atmosphäre von Euphorie sowie Enttäuschung auf beiden Seiten. Dieses Unentschieden bewies einmal mehr, dass im Fußball alles möglich ist und dass die letzte Minute genauso entscheidend sein kann wie die erste. Die Teams trennten sich mit einem gerechten Ergebnis, das die Spannung und die Dramatik des Spiels widerspiegelte.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: St. Bernhard : SV Gablitz - 3:3 (0:2)

94 David Vacek 3:3

84 Nikola Asceric 2:3

75 David Vacek 2:2

69 Robin Demeter 1:2

45 Eigentor durch Manfred Wimmer 0:2

9 Omar Mulhem 0:1

