Binder tütet den Sieg für die Amstetten Amateure gegen Hofstetten/G. ein

Details Samstag, 19. September 2020 07:00

Die SKU Ertl Glas Amstetten Amateure kam am Freitag vor rund 90 Fans zu einem 2:1-Erfolg gegen die Sportunion Hofstetten-Grünau. Beobachter hatten beiden Mannschaften der Gebietsliga West im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Daniel Schmidt brachte die SPU Hofstetten-G. in der 29. Minute nach vorn. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Tom Zefi mit dem 1:1 für die SKU Amstetten Amateure zur Stelle (45.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Später Siegtreffer

In der 83. Minute erzielte Florian Binder das 2:1 für die Amstetten Amateure. Am Schluss siegte die SKU Ertl Glas Amstetten Amateure gegen Hofstetten.

Mit diesem Sieg zog die Amstetten Amateure an der Sportunion Hofstetten-Grünau vorbei auf Platz vier. Der Gast fiel auf die siebte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Gebietsliga West: SKU Ertl Glas Amstetten Amateure – Sportunion Hofstetten-Grünau, 2:1 (1:1)

29 0:1 Daniel Schmidt

45 1:1 Tom Zefi

83 2:1 Florian Binder

