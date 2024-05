In Linz werden Kräfte gebündelt! ASKÖ Ebelsberg und FC Stahl gehen 2024/25 gemeinsam auf Punktejagd

Details Mittwoch, 15. Mai 2024 17:25

Mit der ASKÖ Ebelsberg Linz und dem FC Stahl Linz verständigten zwei Klubs aus der 2. Klasse Mitte im Bereich Kampfmannschaft und Reserve auf eine Spielgemeinschaft und gehen in der kommenden Saison gemeinsam an den Start. Beide Vereine, beim ASKÖ Ebelsberg in Person von Obmann Mario Weindl und Sektionsleiter Roman Jansenberger sowie beim FC Stahl mit Präsident Manfred Wolfsegger und Obmann Robert Scheidl, haben seit Monaten in freundschaftlichen und konstruktiven Gesprächen zueinandergefunden und sind vollauf überzeugt, dass mit gebündelten Kräften eine neue starke Fußballkraft im Linzer Süden entsteht. Miteinander hat man in allen Belangen mehr Möglichkeiten - mehr Funktionäre und viele Spieler auf beiden Seiten.

v.l.n.r.: Manfred Wolfsegger, Roman Jansenberger, Robert Scheidl und Mario Weindl

Kompletter Spielbetrieb in Ebelsberg - Endrico Schmoll schwingt das Trainerzepter

Gespielt und trainiert wird künftig ausschließlich auf der Ebelsberger Sportanlage, wo ideale Bedingungen vorhanden sind, damit einer positiven Zukunft nichts im Weg steht. Durch die Zusammenlegung beider Kader wird eine konkurrenzfähige Mannschaft entstehen und der Konkurrenzkampf dadurch intensiviert. Ziel ist es, in beiden Mannschaften - sowohl in der Kampfmannschaft als auch in der Reservemannschaft - vermehrt junge Talente zu fördern.

Die sportliche Leitung der neu entstehenden Spielgemeinschaft werden Robert Scheidl und Manfred Wolfsegger vom FC Stahl übernehmen, Ebelsbergs Roman Jansenberger übernimmt als Stellvertreter Verantwortung, kümmert sich jedoch vermehrt um Frauen- und Nachwuchsfußball. Mario Weindl wird als Obmann des Gesamtvereins (ASKÖ Ebelserg) sich um die Außendarstellung kümmern und das Vorstandsteam der Spielgemeinschaft komplettieren.

Alle vier Entscheidungsträger sind vom gemeinsamen Weg überzeugt und sich bewusst, dass im Fußball künftig vermehrt Spielgemeinschaften zu erwarten sind. Zum einen möchte man sich nicht dem großen Geldausgeben vieler anderer Amateurmannschaften anschließen, und zum anderen soll vor allem dem möglichen "Aussterben" von ehrenamtlichen Helfern vorgebeugt werden.

Als Trainer des neuen Projekts wird der aktuelle Stahl-Coach Endrico Schmoll die Verantwortung tragen, der mit seinen Kickern seit Jahren durch ordentliche Arbeit beachtlichee Erfolge erzielen konnte.

Die Verantwortlichen sind fest davon überzeugt, dass nicht nur die Funktionäre freundschaftlich verbunden sein werden, sondern auch die Spieler zueinanderfinden und das Projekt ein erfolgreiches für den Linzer Sport sein wird.

Sollten sich engagierte Kicker der neuen SPG anschließen wollen, steht einem Probetraining nichts im Weg.

Foto: ASKÖ Ebelsberg

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.