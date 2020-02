ESV Lok Selzthal: Aus der Position des Jägers will man auch im Frühjahr befreit aufspielen!

Details Dienstag, 04. Februar 2020 15:22

Der ESV LOK Selzthal befindet sich nach dem Herbstdurchgang im Spitzenfeld der 1. Klasse Enns. Mit lediglich drei Punkten Rückstand auf den Tabellenführer aus Ausseerland erspielte sich das Team von Trainer Alfred Wieser eine ausgesprochen gute Ausgangslage für die Rückrunde. Nach Anlaufschwierigkeiten in der vorangegangenen Saison, samt dem Wiedereinstieg in den Meisterschaftsbetrieb, mussten die Selzthaler-Kicker das Spielfeld in dieser Meisterschaft nur einmal als Verlierer verlassen. Führt man diese Erfolgsserie auch im Frühjahr fort, könnte schon heuer der ganz große Coup gelingen.

Daten & Fakten:

Vereinsname: ESV Lok Selzthal

Tabellenplatz: 4. Platz 1. Klasse Enns

Heimtabelle: 5. Platz

Auswärtstabelle: 2. Platz

Durchschnittlich geschossene Tore: 3,81 Tore

Durchschnittlich erhaltene Tore: 1,54 Tore

Höchster Sieg: 9:0 gegen SG Aigen/Öblarn/Irdning II (8. Runde)

Höchste Niederlage: 2:4 gegen Wald/Sch. (1. Runde)

Längste Serie ohne Niederlage: 5 Spiele

Längste Serie ohne Sieg: 3 Spiele

Spiele ohne Gegentor: 3 Spiele

Zuschauerschnitt (Heim): 92 Zuschauer

Fair Play Wertung: 9. Platz (23 x gelb, 1 x rot)

Bester Torschütze: Christoph Forstner (9 Treffer)

Trainer Alfred Wieser steht Rede und Antwort:

Wie zufrieden sind Sie mit dem Abschneiden in der Hinrunde?

„Für uns ist die Hinrunde absolut zufriedenstellend verlaufen, zumal es erst die zweite Saison nach dem Wiedereinstieg ist. Aufgrund unseres jungen Teams war der vierte Platz sicher für viele eine Überraschung.“

Wo gilt es in der Rückrunde den Hebel verstärkt anzusetzen?

„Es ist wichtig die jungen Burschen bei Laune zu halten, sodass sie für die Rückrunde weiter hungrig bleiben. Spezielles Augenmerk legen wir auf die U17-Spieler aus der Leistungsklasse, welche in die Kampfmannschaft stoßen. Auch im konditionellen Bereich, sprich Kraft und Ausdauer, werden wir arbeiten um körperlichen Einbrüchen in der Meisterschaft vorbeugen zu können.“

Welche Transfers wurden bereits getätigt?

„Wir haben aufgrund der U17-Leistungsklasse wirklich einen sehr großen und qualitativ guten Kader, dementsprechend haben wir nur jeweils einen Zu- bzw. Abgang zu vermelden.“

ZUR Transferliste 1. Klasse Enns

Wie sieht die Vorbereitungszeit aus bzw. wie viele Testspiele stehen am Plan?

Wir hatten am 21. Jänner unserer Trainingsstart. Am Programm stehen sieben Testspiele, wobei wir am letzten Wochenende schon das erste absolvierten (3:3 gegen Trieben).

Wie sieht das deklarierte Saisonziel aus?

„Mit drei Punkten Rückstand auf die Spitze ist unsere Position aktuell natürlich sehr aussichtsreich und verlockend. Von dem her streben wir schon nach mehr! Letztendlich sehe ich uns aber in der Position des Jägers, liefern müssen die Favoriten und wir können soweit frei aufspielen. Eine ähnlich starke Bilanz wie im Herbst würde uns sehr zufriedenstellen.“

Welche Mannschaften sehen Sie als Favoriten auf den Meistertitel?

„Für mich ist sicher Ausseerland als Leader ein heißer Tipp, aber auch Wörschach und Liezen II sind Mitfavoriten. Die Mannschaften aus Taupliz und Wald/Sch. können ebenso noch das Zünglein an der Waage sein.“

by: Ligaportal

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten