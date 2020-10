Wörschach nach Kantersieg in Irdning Tabellenführer

Details Sonntag, 04. Oktober 2020 21:00

In der 1. Klasse Enns empfing der Tabellenelfte ATV IM DÖRFL Irdning II in der 6. Runde den Tabellenzweiten SU Wörschach. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte SU Wörschach mit 6:0 das bessere Ende für sich. Auch dieses Mal gewannen die Wörschacher mit sechs Toren. Das Spiel endete 6:1. Wörschach setzt sich damit an die Tabellenspitze.

Florian Lödl trifft nach 17 Minuten

In diesem Spiel gibt es viele Tore zu sehen, die Besucher kommen also voll auf ihre Kosten. Das Spiel ist von der ersten Minute bunt und es geht Hin und Her. Es gibt auch sofort gute Tormöglichkeiten, die allerdings nicht genutzt werden. Florian Lödl beweist in Minute 17 Goalgetter-Qualitäten und stellt nach einem schönen Konter auf 0:1. Kurz darauf bereits das 2:0. Christoph Strimitzer zieht in Minute 18 aus der Distanz ab und trifft ins Kreuzeck. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Danach versenkt Christoph Strimitzer nach 26 Minuten den Ball im gegnerischen Tor zum 0:3. Dann sogar die Chance auf das 4:0, doch der Ball kann nicht im leeren Tor untergebracht werden. In Minute 41 fasst sich Philipp Mellem ein Herz und verwertet überlegt zum 1:3. Danach beendet der Unparteiische die erste Halbzeit und gönnt den Spielern 15 Minuten Pause.

Turbulente Schlussphase

In der zweiten Halbzeit versucht es Irdning noch einmal, doch das Risiko wird nicht belohnt. Stephan Stadler trifft in der 56. Minute im Strafraum zum 1:4 für SU Wörschach und lässt die Zuschauer jubeln. Damit ist das Spiel entschieden. DIe Wörschacher haben aber noch nicht ganz genug. Marco Stadler bewahrt in der 80. Minute die Übersicht und verwandelt per Kopf präzise zum 1:5. Im Anschluss daran bleibt der Tormann nach 92 Minuten nur zweiter Sieger und Florian Lödl überlupft ihn zum 1:6. Danach pfeift der Unparteiische das Spiel ab und SU Wörschach darf sich über drei Punkte im Auswärtsspiel freuen.