Beste Aussicht: In Wald/Sch. ist die Formkurve im Steigen begriffen

Der SV Union Wald/Schoberpaß, neben Fußball zählen auch die Sektionen Tennis, Stocksport, Wintersport und Langlauf dazu, war in der jüngeren Vergangenheit, von Grund auf fester Bestandteil in der untersten Spielklasse. Zuerst in der 1. Klasse Enns und dann ab dem Sommer 2014, drei Saisonen in der 1. Klasse Mur/Mürz B. Dort finden sich die Wälder dann auch hervorragend zurecht. Denn nach zwei zweiten Plätzen, gelingt es in der Spielzeit 16/17 mit einem Punkt Vorsprung auf Mautern, den langersehnten Meistertitel unter Dach und Fach zu bringen. Das Gastspiel in der Gebietsliga Enns war dann aber von kurzer Dauer. Denn nach nur einem Jahr landet Wald/Schoberpaß erneut in der 1. Enns. Dort ist man aktuell am arbeiten bzw. könnte es in naher Zukunft durchaus zum Wiederaufstieg kommen. Zuletzt im Herbst gelingt es der heimstarken Truppe von Trainer Udo Landl, sich mit 17 Zählern aus 8 Partien, am 4. Rang zu positionieren. Was durchaus Hoffnung auf den 2. Platz, es fehlt nur ein Punkt auf die Ausseerland Juniors, schürt.

SV WALD/SCHOBERPASS:

Tabellenplatz: 4. 1. Klasse Enns

Heimtabelle: 1.

Auswärtstabelle: 8.

längste Serie ohne Sieg: 1 Spiel

höchster Sieg: 3:1 gg. Tauplitz (3. Runde), 3:1 gg. SG Gröbming II (6. Runde)

längste Serie ohne Niederlage: 5 Spiele

höchste Niederlage: 1:2 bei Ausseerland Juniors (7. Runde)

geschossene Tore/Heim: 2,2

bekommene Tore/Heim: 1,0

geschossene Tore/Auswärts: 1,0

bekommene Tore/Auswärts: 1,0

Spiele zu Null: 2

erfolgreichster Torschütze: Udo Landl (10)

Fairplaybewerb: 5.

(12 der 14 Herbsttreffer des SV Wald/Sch. gehen auf das Konto von Udo Landl, Marc Landl und Timo Landl, von links)

SPIELER-WORDRAP MIT BENJAMIN SCHWARZ:

Mein bisheriges Karriere-Highlight: Meister 1Klasse Mur Mürz B Bei welchem Fußballspiel wäre ich gerne dabei gewesen: FC Barcelona vs. PSG 6:1 (CL 2017) Erfolg bedeutet für mich: Belohnung für harte Arbeit

Mein Lieblingsessen: Cordon Bleu Salzburg oder Rapid: Salzburg Sturm, Hartberg oder GAK: Sturm Konsole oder Brettspiele: Konsole Als Fan drücke ich die Daumen für: FC Barcelona Der Held in meiner Kindheit: Lionel Messi Worauf ich nicht verzichten kann: Bergsteigen im Winter und Sommer und Fußball Bester Spieler mit dem ich gekickt habe: Gibt es mehrere Hast du ein fußballerisches Vorbild: Messi Worauf bist du besonders stolz: Auf meine Freunde und Familie Dieser Person würde ich gerne einen ausgeben: Mila Kunis 😉 Ligaportal.at: Top Ein absolutes No-Go ist: Kein Mannschaftssport mehr Was ganz oben auf meiner To-do-Liste steht: Besteigung von einem 7000-er In der Kabine sitze ich neben: Rieger Thomas Mein Musikwunsch für die Kabine: Apache Roller Der Womanizer in der Mannschaft: Ohne Kommentar 😉 Der Stylingexperte in der Mannschaft: Rieger Tobias Was ich noch loswerden möchte: Hoffe es kann bald wieder mit den Spielen begonnen werden Photocredit: SV Wald/Sch. by: Ligaportal/Roo