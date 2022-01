Tabellenplatz neun: Irdning II zeigt sich trotzdem zufrieden

Details Montag, 03. Januar 2022 18:13

Ganze 137 Tage lang ruht das runde Leder im steirischen Unterhaus. Von ganz oben in der Tabelle lacht in der 1. Klasse Enns, Stein/Enns. Erster Verfolger ist die SU Wörschach, die mit zwei Punkten Rückstand auf den Führenden, am zweiten Tabellenplatz rangiert. An der neunten Stelle rangiert die SG ATV im Dörfl Irdning II mit 13 Punkten aus 11 Spielen. Ligaportal.at ist dabei die aktuelle Lage im steirischen Amateur- Fußball zu erkunden.

Hauptaufgabe von Trainer Christoph Höflechner ist es Spieler in die 1. Kampfmannschaft zu bringen

Trainer Christoph Höflechner stellt sich den acht Fragen:

WIe ist der Herbstdurchgang zu bewerten?

„Der Herbstdurchgang ist durchaus positiv zu bewerten. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, konnten wir uns im Laufe der Meisterschaft deutlich steigern. Wir sind mit 13 Punkten sehr zufrieden und konnten auch gute Leistungen gegen starke Mannschaften abrufen.“

Wie ist die Stimmung im Verein?

„Die Stimmung ist sehr gut. In einer Woche starten wir wieder mit dem Training, meine Jungs sind schon sehr motiviert und froh, dass es wieder losgeht.“

Gibt es Transfers zu vermelden?

„Transfers wird es keine geben. Wir werden den ein oder anderen Spieler von der U15 heraufziehen und weiter auf die eigene Jugend setzen.“

Auf welchen Positionen ist Handlungsbedarf gegeben?

„Handlungsbedarf sehe ich keinen. Wir arbeiten weiter mit unseren jungen Spielern daran, sie für die KM1 auszubilden.“

Gibt es verletzte Spieler?

„Verletzte Spieler haben wir zum Glück keine, ich hoffe das bleibt auch so, dass wir im Frühjahr auf den ganzen Kader zurückgreifen können.“

Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

„In erster Linie geht es uns um die Entwicklung unserer Spieler, wir schauen dabei nicht so sehr auf die Tabelle. Aktuell sind wir mit dem neunten Tabellenplatz zufrieden. Wenn die Jungs in der Vorbereitung gut arbeiten, traue ich uns durchaus einen Platz im Tabellenmittelfeld zu.“

WIe weit könnte Covid-19 der Punktejagd einen Strich durch die Rechnung machen?

„Ich glaube wir alle hoffen, dass endlich wieder die Meisterschaft fertig gespielt werden kann. Vor allem für die jungen Spieler wäre es schade wenn es wieder soweit kommen würde. Ich bin aber optimistisch, dass gespielt wird.“

Wer sind die Meisterkandidaten?

„Den Titel werden sich Stein/Enns und Wörschach untereinander ausmachen. Ich schätze, dass es zu einem Herzschschlagfinale kommt, sich am Ende aber Wörschach durchsetzen wird.“

