Stein lässt gegen Ausseerland Juniors nichts anbrennen

Details Montag, 16. Mai 2022 08:20

FC Ausseerland Juniors steckte gegen SV Stein/Enns eine deutliche 0:4-Niederlage ein. An der Favoritenstellung ließ Stein/Enns keine Zweifel aufkommen und trug gegen Ausseerland Juniors einen Sieg davon. Das Hinspiel zwischen den beiden Teams hätte abwechslungsreicher kaum sein können. Am Ende hatten sich Ausseerland Jrs. und SV Stein/Enns mit 3:3 voneinander getrennt. Stein marschiert - mit vier Punkten Vorsprung auf Verfolger Wörschach - weiter Richtung Titel.

Für FC Ausseerland Juniors läuft vor 150 Zuschauern wenig rund: Der Gast gerät schnell in Rückstand. Idealpass von Schachner auf Gutmann, der schaut auf und bedient Schönleitner perfekt in der Mitte - Letzter bleibt eiskalt. Mit der Führung im Rücken wollen die Steiner gleich nachlegen, woraus aber nichts wird. Es geht mit der knappen Führung letztlich sogar in die Pause. Ausseerland steht in Folge des schnellen Rückstandes hinten gut und bei den sich ergebenden Möglichkeiten hat man auch das nötige Glück.

Die zweite Halbzeit beginnt mit starken Steinern, die das Spiel entscheiden wollen. Man hat in dieser Phase Pech - Schachner setzt den Ball an das Lattenkreuz, und das gleich zweimal. Erst in der 71. Minute die Erlösung für die Gastgeber. Gerold Fischbacher lässt sich in der 73. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:0 für Stein/Enns. Bernhard Schachner baute den Vorsprung des Tabellenführers in der 86. Minute aus. Ehe der Abpfiff ertönte, ist es Rene Gerhard Gutmann, der das 4:0 aus Sicht des Heimteams perfekt machte (89.). Am Ende kam SV Stein/Enns gegen Ausseerland Juniors zu einem verdienten Sieg.

Am nächsten Samstag reist SV Stein/Enns zu WSV Eisenerz, zeitgleich empfängt Ausseerland Jrs. die Reserve von Bad Mitterndorf.

Jürgen Hofer (Funkionär Ausseerland): "Stein steht nicht umsonst dort, wo sie eben stehen. Wir konnten in der ersten Halbzeit gut dagegen halten. Mit ein bisschen Glück wäre uns vielleicht auch ein Tor gelungen."

1. Klasse Enns: SV Stein/Enns – FC Ausseerland Juniors, 4:0 (1:0)

