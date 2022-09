Selzthal feiert 12:0-Kantersieg gegen Pruggern und verteidigen Tabellenführung

Details Sonntag, 25. September 2022 09:40

Eine zweistellige Niederlage mussten die Gäste gegen ESV Lok Selzthal verkraften. Am Ende verlor die Zweitvertretung von SG Pruggern/Gröbming mit 0:12. An der Favoritenstellung ließ ESV Lok Selzthal keine Zweifel aufkommen und trug gegen Pruggern/Gröbming II einen Sieg davon. Damit verteidigen die Selzthaler die Tabellenspitze.

ESV Lok Selzthal legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Christoph Forstner aufhorchen (11./12.). 100 Zuschauer sahen, wie Marc Justich in der 17. Minute das 3:0 für das Heimteam markierte. Zwei schnelle Treffer von Forstner (19.) und Yannik Galle (26.) sorgten für die Vorentscheidung zugunsten des Ligaprimus. In Durchgang eins war SG E-Werk Pruggern/Gröbming II komplett von der Rolle und schaute zur Pause auf einen wahrhaft deprimierenden Rückstand. Durch Treffer von Forstner (46.), Florian Dautaj (52.), Galle (65.), Jonas Franz Dobesberger (67.) und Luca Andreas Leyendecker (87.) zog ESV Lok Selzthal uneinholbar davon. Innerhalb weniger Minuten trafen Dobesberger (89.) und Dautaj (91.). Damit bewies ESV Lok Selzthal nochmals die Durchschlagskraft der Offensive. Am Ende ließ ESV Lok Selzthal kein gutes Haar an SG Pruggern/Gröbming II und siegte außerordentlich hoch.

Auf die Stabilität der eigenen Hintermannschaft konnte sich ESV Lok Selzthal beim Sieg gegen Pruggern/Gröbming II verlassen, und auch tabellarisch sieht es für ESV Lok Selzthal weiter verheißungsvoll aus. Bei ESV Lok Selzthal greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal vier Gegentoren stellt ESV Lok Selzthal die beste Defensive der 1. Klasse Enns. ESV Lok Selzthal ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet sechs Siege und ein Unentschieden.

Die Abstiegssorgen von SG E-Werk Pruggern/Gröbming II sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Mit erst neun erzielten Toren hat der Tabellenletzte im Angriff Nachholbedarf.

Mehr als sechs Tore pro Spiel musste SG Pruggern/Gröbming II im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: ESV Lok Selzthal kassierte insgesamt gerade einmal 0,57 Gegentreffer pro Begegnung. Pruggern/Gröbming II steckt nach sechs Partien ohne Sieg im Schlamassel, während ESV Lok Selzthal mit aktuell 19 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Am nächsten Sonntag reist ESV Lok Selzthal zu FC VIVAMAYR Ausseerland Juniors, zeitgleich empfängt SG E-Werk Pruggern/Gröbming II FC Tauplitz.

1. Klasse Enns: ESV Lok Selzthal – SG E-Werk Pruggern/Gröbming II, 12:0 (5:0)

91 Florian Dautaj 12:0

89 Jonas Franz Dobesberger 11:0

87 Luca Andreas Leyendecker 10:0

67 Jonas Franz Dobesberger 9:0

65 Yannik Galle 8:0

52 Florian Dautaj 7:0

46 Christoph Forstner 6:0

26 Yannik Galle 5:0

19 Christoph Forstner 4:0

17 Marc Justich 3:0

12 Christoph Forstner 2:0

11 Christoph Forstner 1:0