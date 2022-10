Juniors Liezen feiern klaren Sieg in Irdning

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 15:12

Die Reserve von ATV Irdning konnte Juniors Liezen nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. An der Favoritenstellung ließ SC Juniors Liezen keine Zweifel aufkommen und trug gegen ATV BURGERATELIER Irdning II einen Sieg davon.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für ATV Irdning II und Juniors Liezen ohne Torerfolg in die Kabinen. Dabei spielen beide Teams durchaus ambitoniert nach vorne, Liezen ist das stärkere Team.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Irdninger. In der 56. Minute lenkte Manuel Lercher den Ball zugunsten von SC Juniors Liezen ins eigene Netz - sehr unglücklicher Treffer. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was auch gelingen sollte. Für das 2:0 des Gasts zeichnete Nikola Ostojic verantwortlich (77.). Dominik Hammer stellte schließlich in der 80. Minute den 3:0-Sieg für den Tabellenprimus sicher. Am Schluss gewann Juniors Liezen gegen ATV BURGERATELIER Irdning II.

Mit neun gesammelten Zählern hat ATV Irdning II den sechsten Platz im Klassement inne. In dieser Saison sammelte das Heimteam bisher drei Siege und kassierte sechs Niederlagen.

Nachdem SC Juniors Liezen hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist Juniors Liezen weiter im Rennen um die vorderen Plätze. 46 Tore – mehr Treffer als SC Juniors Liezen erzielte kein anderes Team der 1. Klasse Enns. Juniors Liezen bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat SC Juniors Liezen sieben Siege und ein Unentschieden auf dem Konto.

In Fahrt ist ATV BURGERATELIER Irdning II aktuell beileibe nicht, was eine Bilanz von vier sieglosen Spielen am Stück zweifelsfrei belegt. Bei Juniors Liezen dagegen läuft es mit momentan 22 Zählern wie am Schnürchen.

Das nächste Spiel von ATV Irdning II findet in 28 Wochen statt, wenn man am 15.04.2023 FC VIVAMAYR Ausseerland Juniors empfängt. SC Juniors Liezen ist am Samstag (15:00 Uhr) bei FC Tauplitz zu Gast.

Christian Stangl (Sportlicher Leiter Liezen): "Es ist schön zu sehen, wie unsere Jungen Gas geben. Die Mannschaft geht sehr konzentriert zu Werke. So gelingen dann auch so klare Auswärtssiege. Wir sind natürlich sehr zufrieden."

1. Klasse Enns: ATV BURGERATELIER Irdning II – SC Juniors Liezen, 0:3 (0:0)

80 Dominik Hammer 0:3

77 Nikola Ostojic 0:2

56 Eigentor durch Manuel Lercher 0:1