Tauplitz feiert klaren Sieg über Pruggern/Gröbming

Details Montag, 12. Juni 2023 12:39

Mit 0:4 verlor die Zweitvertretung von SG E-Werk Pruggern/Gröbming am vergangenen Samstag das letzte Saisonspiel deutlich gegen FC Tauplitz. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Tauplitz löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Im Hinspiel hatte der finale Pfiff des Unparteiischen den Gastgeber beim Stand von 3:1 zum Sieger gemacht.

Christian Bindlechner brachte FC Tauplitz in der 36. Minute in Front. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Martin Schachner den Vorsprung von Tauplitz auf 2:0 (42.). Mit der Führung für FC Tauplitz ging es in die Kabine. Mit dem 3:0 von Nicolas Tassatti für Tauplitz war das Spiel eigentlich schon entschieden (56.). Eigentlich war SG Pruggern/Gröbming II schon geschlagen, als Schachner das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (60.). Letztlich kam FC Tauplitz gegen die Gäste zu einem verdienten 4:0-Sieg.

Tauplitz beendet die Saison mit Platz drei knapp hinter den Aufstiegsrängen und kann selbstbewusst auf das kommende Fußballjahr schauen. FC Tauplitz weist mit neun Siegen, drei Unentschieden und fünf Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor. Gegen Ende der Spielzeit trumpfte Tauplitz nochmal groß auf und gewann die letzten vier Spiele.

Mit 94 Gegentreffern stellte Pruggern/Gröbming II die schlechteste Defensive der Liga. Nach allen 17 Spielen steht SG E-Werk Pruggern/Gröbming II auf dem neunten Tabellenplatz. Im Angriff von SG Pruggern/Gröbming II herrscht Flaute. Erst 18-mal brachte Pruggern/Gröbming II den Ball im gegnerischen Tor unter. Die letzten Auftritte waren mager, sodass SG E-Werk Pruggern/Gröbming II nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

1. Klasse Enns: FC Tauplitz – SG E-Werk Pruggern/Gröbming II, 4:0 (2:0)

60 Martin Schachner 4:0

56 Nicolas Tassatti 3:0

42 Martin Schachner 2:0

36 Christian Bindlechner 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei