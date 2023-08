12 Volltreffer! Aigen überrollt WSV Liezen/Rottenmann

Details Sonntag, 13. August 2023 21:59

SV Aigen im Ennstal legte einen furiosen Saisonstart hin und fertigte die Reserve von SG WSV Liezen / Rottenmann mit einem schmachvollen 12:0 ab. Man ließ dem Gegner nicht den Funken einer Chance und feiert einen Saisonauftakt nach Maß.

Klare Sache

Ein Doppelpack brachte SV Aigen/E. in eine komfortable Position: Philipp Mellem war gleich zweimal zur Stelle (3./19.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Dogan Celiker, als er das 3:0 für die Gastgeber besorgte (36.). Mit dem 4:0 von Tobias Dankelmayr für Aigen/E. war das Spiel eigentlich schon entschieden (39.). SV Aigen im Ennstal dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine.

Glasklare Sache

Mellem nach einem Zuspielfehler der Gäste (46.) und Celiker mit Torreicher (53.) brachten SV Aigen/E. mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne. Für das 7:0 und 8:0 war Mellem verantwortlich - einmal steht er goldrichtig, dann wuchtet er den Ball per Kopf im Tor. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (62./65.). Jonas Martin Mellem legte in der 72. Minute zum 9:0 für Aigen/E. nach. Den Vorsprung von SV Aigen im Ennstal ließ Christoph Radlingmayer in der 77. Minute anwachsen. Christoph Radlingmayer überwand den gegnerischen Schlussmann zum 11:0 für SV Aigen/E. (82.). Erneut traf SV Aigen im Ennstal und stellte den Spielstand damit auf 12:0 (88.). Mit dem Abpfiff dieser 90 Minuten dürfte das Selbstbewusstsein von WSV Liezen/Rottenmann II am Boden liegen. SV Aigen/E. fuhr schlussendlich einen Kantersieg ein.

SG WSV Liezen / Rottenmann II gibt am Sonntag seine Visitenkarte bei SV Kupferschaubergwerk Radmer ab.

1. Klasse Enns: SV Aigen im Ennstal – SG WSV Liezen / Rottenmann II, 12:0 (4:0)

88 Niklas Roessler 12:0

82 Christoph Radlingmayer 11:0

77 Christoph Radlingmayer 10:0

72 Jonas Martin Mellem 9:0

65 Philipp Mellem 8:0

62 Philipp Mellem 7:0

53 Dogan Celiker 6:0

46 Philipp Mellem 5:0

39 Tobias Dankelmayr 4:0

36 Dogan Celiker 3:0

19 Philipp Mellem 2:0

3 Philipp Mellem 1:0

