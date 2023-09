Kantersieg über Hall:Tauplitz holt Big Points

Details Montag, 11. September 2023 12:20

Mit SV Hall und Tauplitz trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für SV Dandler Hall schien FC Tauplitz aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:5-Niederlage stand. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur FC Tauplitz heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Kein Abtasten

Großes Abtasten gab es zwischen den Kontrahenten nicht. Vor 222 Zuschauern besorgte Tobias Kreiter bereits in der neunten Minute die Führung von Tauplitz. Marvin Lorbek witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:0 für die Gäste ein (34.). Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (44.) schoss Dominik Hainzl einen weiteren Treffer für den Spitzenreiter. FC Tauplitz hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung.

Klare Sache

Mit dem 4:0 durch Hainzl schien die Partie bereits in der 50. Minute mit Tauplitz einen sicheren Sieger zu haben. In der 53. Minute legte Nicolas Tassatti zum 5:0 zugunsten von FC Tauplitz nach. In der 80. Minute brachte Christoph Reithofer den Ball im Netz von Tauplitz unter. Mit Ablauf der Spielzeit schlug FC Tauplitz SV Hall 5:1.

Der Angriff ist bei SV Dandler Hall die Problemzone. Nur neun Treffer erzielten die Gastgeber bislang. In dieser Saison sammelte SV Hall bisher drei Siege und kassierte zwei Niederlagen. SV Dandler Hall baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Die Offensivabteilung von Tauplitz funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 18-mal zu. FC Tauplitz ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile vier Siege und ein Unentschieden zu Buche. In den letzten fünf Spielen ließ sich Tauplitz selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

SV Hall hat bisher alle neun Punkte zuhause geholt. SV Dandler Hall verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem fünften Rang.

SV Hall tritt das nächste Mal in 33 Wochen, am 27.04.2024, bei der Reserve von ATV MERCANDO Irdning an. FC Tauplitz hat das nächste Spiel erst in vier Wochen, am 07.10.2023 gegen die Zweitvertretung von SG WSV Liezen / Rottenmann.

1. Klasse Enns: SV Dandler Hall – FC Tauplitz, 1:5 (0:4)

80 Christoph Reithofer 1:5

53 Nicolas Tassatti 0:5

50 Dominik Hainzl 0:4

44 Dominik Hainzl 0:3

34 Marvin Lorbek 0:2

9 Tobias Kreiter 0:1

