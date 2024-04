Krimi zwischen SV St. Martin/Gr und ATV Irdning II

Details Montag, 22. April 2024 13:34

2:2 hieß es nach dem Spiel von SV St. Martin/G. gegen die Reserve von ATV Irdning. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Das Hinspiel war mit 2:0 zugunsten von St. Martin/G. geendet.

Führung für Irdning

ATV MERCANDO Irdning II ging durch Clemens Lechner in der siebten Minute in Führung - ein wunderschönes Tor nach einem Angriff über mehrere Stationen. Es sollte aber nicht lange dauern, ehe der Ausgleich fällt. Christoph Stenitzer beförderte das Leder zum 1:1 von SV St. Martin / Grimming in die Maschen (19.). Nach etwas mehr als einer halben Stunde muss der Irdninger Goalie mit einer Glanzparade retten. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Druckvolle Irdninger

Im zweiten Durchgang startet Irdning druckvoll und es sollte auch nicht lange dauern, ehe das 2:1 fällt. Nils Doringer versenkte die Kugel zum 2:1 (60.). Doch die Führung hält nicht. Das 2:2 von SV St. Martin/G. stellte Kevin Klettner sicher (75.). Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Der Gastgeber und ATV Irdning II spielten unentschieden.

Zu mehr als Platz sieben reicht die Bilanz von St. Martin/G. derzeit nicht. SV St. Martin / Grimming verbuchte insgesamt vier Siege, ein Remis und sechs Niederlagen. SV St. Martin/G. baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

ATV MERCANDO Irdning II bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz acht. Drei Siege, ein Remis und sieben Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto.

Während St. Martin/G. am kommenden Samstag die Zweitvertretung von SG WSV Liezen / Rottenmann empfängt, bekommt es ATV Irdning II am selben Tag mit SV Dandler Hall zu tun.

Stimme zum Spiel:

Helmut Gruber (Trainer St. Martin am Grimming): "Das Spiel begann leider nicht sehr gut für uns. Durch eine Traumtor der Gäste in der Anfangsphase gerieten wir schnell in Rückstand. Meine Jungs kämpften sich in die Partie zurück und erzielten den verdienten Ausgleich. In der 2. Spielhälfte legten die Gäste mit ihrer ersten geglückten Aktion wieder vor. Danach erhöhten wir den Druck und schafften relativ schnell das 2:2. Trotz einiger Chancen in der Schlussphase blieb es letztendlich beim gerechten Remis Alles im allem war es ein gutes Spiel bei doch winterlichen Temperaturen."

Aufstellungen:

St. Martin/Grimming: Arno Planitzer - Thomas Seiser, Julian Schrempf, Sebastian Gruber, Michael Radlingmaier - Martin Radlingmaier, Lukas Gruber (K), Kevin Klettner, Johannes Eggmayr, Simon Nico Auzinger - Christoph Stenitzer



Ersatzspieler: Franz Erhardt, Stefan Mayer, Christian Radlingmaier, Michael Häusler, Roman Edlinger, Markus Suchanek



Trainer: Helmut Gruber ATV MERCANDO Irdning II: Jürgen Lechner - Kurt Andreas Lammer, Clemens Lechner, Rene Alexander Lammer, Pascal Radlingmaier (K) - Lukas Pirosko, Jan Schlener, Hannes Wallner, Nils Doringer - Noel Fessler, Stefan Lutzmann



Ersatzspieler: Gerhard Posch, Elias Thurner, Fabio Bachler



Trainer: Erich Zernig

1. Klasse Enns: SV St. Martin / Grimming – ATV MERCANDO Irdning II, 2:2 (1:1)

75 Kevin Klettner 2:2

60 Nils Doringer 1:2

19 Christoph Stenitzer 1:1

7 Clemens Lechner 0:1

